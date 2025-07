ΑΝΤ1: Τι θα βλέπουμε από το πρωί έως το βράδυ – Από τον Λιάγκα έως τη Μακρυπούλια

Ο ΑΝΤ1, εδώ και μήνες, πρωταγωνιστεί στο τηλεοπτικό ρεπορτάζ για τις μεταγραφές που ετοιμάζει και για τις σημαντικές αλλαγές που θα δούμε τη σεζόν 2025-2026. Οι περισσότερες αποφάσεις έχουν «κλειδώσει» και εκκρεμούν λεπτομέρειες, καθώς και κάποιες ανακοινώσεις.

Στην πρωινή ζώνη, τα βλέμματα είναι στραμμένα στον θρυλικό τίτλο «Καλημέρα Ελλάδα» που παραμένει στο πρόγραμμα. Ο Γιώργος Παπαδάκης, μετά την αποχώρησή του, θα δώσει τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη, που κλείνει την πόρτα του OPEN. Ο δημοσιογράφος θα έχει στο πλευρό του ένα team ανθρώπων μπροστά από τις κάμερες, ενώ ενδιαφέρον θα έχει η διάρκεια του μαγκαζίνο. Η εκπομπή, πλέον, θα ολοκληρώνεται νωρίτερα και το «Πρωινό» με τον Γιώργο Λιάγκα θα βγαίνει στον αέρα στις 09.00.

Ο οικοδεσπότης του infotainment μαγκαζίνο θα πλαισιώνεται από τους Γιώτα Κηπουρού, Πάνο Κατσαρίδη, Δέσποινα Καμπούρη και από τις «κολώνες» της εκπομπής Φωτεινή Πετρογιάννη και Τάσο Τεργιάκη. Ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος θα έχει ρόλο σχολιαστή, ενώ στο team θα βρίσκεται και ο Σταύρος Μπαλάσκας.

Στη μεσημεριανή ζώνη θα δούμε μία ακόμη σημαντική αλλαγή, αφού το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια θα μεταδίδεται αργότερα από τις 15.00, χωρίς όμως να έχει οριστικοποιηθεί η ακριβής ώρα. Το τηλεπαιχνίδι «5Χ5» παραμένει στην αρένα με τον Θάνο Κιούση, δίνοντας το lead in στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Οι «Ράδιο Αρβύλα», αν ολοκληρωθούν οι επαφές και οι συζητήσεις, θα επιστρέψουν στη ζώνη των 20.00, αφού «ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει». Η παρέα από τη Θεσσαλονίκη έχει χαρίσει υψηλά ποσοστά στο κανάλι του Αμαρουσίου με τη σάτιρά της, λόγος για τον οποίο οι αντενικοί την θέλουν στη φαρέτρα τους.

Τα πρότζεκτ της βραδινής ζώνης

Tο πράσινο φως έχουν πάρει και οι τρεις εκπομπές του Γρηγόρη Αρναούτογλου «Road show», «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» και «The 2night show», αλλά και το «Dragons’ Den» με τον Σάκη Τανιμανίδη. Η Ζέτα Μακρυπούλια παίρνει θέση και στη βραδινή ζώνη, με το πολλά υποσχόμενο «Moments of your life». Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, σε κάθε επεισόδιο φιλοξενούνται άνθρωποι που θαυμάζει και αγαπά ο κόσμος και ξεδιπλώνονται ιστορίες... Αναβιώνουν στιγμές της ζωής τους, που τους διαμορφώσαν στο σήμερα. Ευχάριστη προσθήκη θα είναι και το πρότζεκτ «Don’t Forget The Lyrics», με την Έλλη Κοκκίνου στο τιμόνι της παρουσίασης.

https://www.instagram.com/reel/DMiAZUuiew_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Φουλ στη μυθοπλασία

Η μυθοπλασία θα είναι ξανά η κεντρική πρωταγωνίστρια. Στο κανάλι θα δούμε νέες παραγωγές, αλλά και καινούργια επεισόδια από γνώριμα σίριαλ που ήδη έχουν κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών.

Η επιτυχημένη καθημερινή σειρά «Grand Hotel» επιστρέφει τον Σεπτέμβριο με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και εμποδισμένους έρωτες, αγωνία, παιχνίδια εξουσίας αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Μία αναπάντεχη καταστροφή θα φέρει το ξενοδοχείο σε κατάσταση συναγερμού και η οικογένεια Γαζή θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να το φέρει ξανά στην προηγούμενη αίγλη του. Νέοι χαρακτήρες έρχονται να απογειώσουν, αλλά και να καταστρέψουν τις ζωές όλων των ηρώων.

https://www.instagram.com/reel/DMcl2YLJ1YE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το πράσινο φως έχουν πάρει και τα «Παιχνίδια εκδίκησης». Η Μαρίνα και η Μάγια, κάποτε άσπονδες εχθροί, συνειδητοποιούν ότι τελικά έχουν ένα κοινό εχθρό. Ο Χρήστος, αποκαλύπτει το σκοτεινό παρελθόν του Άγη, οργανώνοντας μια παγίδα που θα τον εκθέσει. Ο Άγης, παγιδευμένος, έρχεται αντιμέτωπος με ένα μεγάλο δίλημμα. Στην τελική σύγκρουση της αλήθειας με το ψέμα, κάποιος θα χάσει τα πάντα.

Τα στελέχη του ΑΝΤ1 αποφάσισαν να συνεχιστεί το «VIΠ – Καλά Γεράματα». Οι αγαπημένοι μας φιλοξενούμενοι και εργαζόμενοι της μονάδας, υποδέχονται κάποιους ακόμη επισκέπτες τους, αλλά και έναν… νέο φιλοξενούμενο, που επιστρέφει για να μείνει, μέχρι να τον εκνευρίσουν όλοι για τα καλά!

https://www.instagram.com/reel/DMF3O_pPWRx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στον σταθμό επιστρέφουν και οι «Σέρρες», ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι νέες παραγωγές μυθοπλασίας. Μία εξ αυτών θα φέρει τον τίτλο «Γιατί ρε πατέρα;», σε σενάριο Αντώνη Ανδρή και σκηνοθεσία Γιάννη Παπαδάκου. Μία κηδεία, τρία αδέρφια και τρία εκατομμύρια ευρώ. Τι μπορεί να πάει στραβά; Όταν το γνωστό ρεμάλι και νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του…το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με τρία εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη, από τρεις διαφορετικούς γάμους, μία πρώην κουνιάδα, μία πρώην σύζυγος, μία νυν ερωμένη, ένας μανικιουρίστας και φυσικά το δεξί χέρι και συνεργάτης του στις βρωμοδουλειές του. Ο συνεργάτης του Τσατσάνη θέλει πίσω τα λεφτά. Τα τρία αδέρφια ορκίζονται ότι δεν έχουν ιδέα. Κάποιος, όμως, λέει ψέματα… Το κυνηγητό για τα τρία εκατομμύρια ξεκινά… Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Μιχάλης Μιχαλακίδης, Θεανώ Κλάδη, Κωνσταντίνος Λιάρος, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος, πρωταγωνιστούν.

Στη λίστα με τα νέα σίριαλ προστίθεται και η κωμωδία «Σούπερ Ήρωες» με τον Γιάννη Μπέζο, σε σενάριο Θέμη Γκυρτή και σκηνοθεσία Μιχάλη Βογιατζάκη. Στο χάος ενός ελληνικού συνοικιακού σούπερ μάρκετ, η κωμική σειρά καταγράφει την καθημερινότητα, τις δυσκολίες και τις αλληλεπιδράσεις της παράλογης διοίκησης, των απηυδισμένων υπαλλήλων, των εκκεντρικών τακτικών πελατών και, φυσικά, εκείνων των πελατών που πιστεύουν ότι «έχουν πάντα δίκιο». Οι πραγματικοί ήρωες ζουν ανάμεσά μας, γιατί κακά τα ψέματα, κάποιες φορές χρειάζεται να είσαι υπερήρωες για να καταφέρεις να βγάλεις την εβδομάδα.

Η πολυσυζητημένη παραγωγή «Δικαστής» θα ξεκινήσει να προβάλλεται στον ΑΝΤ1+ και αναμένεται αργότερα να παιχτεί στην ελεύθερη τηλεόραση. Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης και Νίκος Ψαρράς πρωταγωνιστούν σε μία ιστορία της οποίας το σενάριο υπογράφει ο Νίκος Απειρανθίτης. Η ζωή ενός έγκριτου δικαστή παίρνει αναπάντεχη τροπή όταν ο 19χρονος γιος του τραυματίζει θανάσιμα, με το αυτοκίνητο, έναν μοτοσικλετιστή και τον εγκαταλείπει. Το θύμα αυτού του δυστυχήματος αποδεικνύεται ότι είναι μέλος μιας διαβόητης οικογένειας του οργανωμένου εγκλήματος, που έχει το δικό της σύστημα δικαιοσύνης και αναζητά τον ένοχο για να του αφαιρέσει τη ζωή. Μέχρι πού θα φτάσει ο δικαστής για να προστατεύσει τη ζωή του παιδιού του;

https://www.instagram.com/reel/DMNGJzCN1lD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ελένη Τσολάκη και Κατερίνα Καραβάτου βάζουν πλώρη για ΣΚ

Μία από τις ηχηρές μεταγραφές της σεζόν ήταν εκείνη της Ελένης Τσολάκη. Μετά από τη συνεργασία της με το OPEN, έρχεται στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 και αυτή την περίοδο αναζητείται η ομάδα της.

Αντίστοιχα, ενδιαφέρον έχει το μέλλον της Κατερίνας Καραβάτου στο κανάλι. Μετά την επιτυχημένη παρουσία στο καλοκαιρινό πρόγραμμα, η παρουσιάστρια θα συζητήσει το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί τη νέα σεζόν. Οι πρώτες σκέψεις αφορούν σε εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου, όμως τίποτα ακόμη δεν είναι σίγουρο.

