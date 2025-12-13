Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Λύσεις για τους αγρότες και χειροπέδες στους ΟΠΕΚΕΠΕδες
Ελεύθερος Τύπος: Διπλή παράταση για αυθαίρετα
Η Καθημερινή: Μια χώρα με έρημα χωριά
Τα Νέα: Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα
