Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Απογευματινή: Λύσεις για τους αγρότες και χειροπέδες στους ΟΠΕΚΕΠΕδες

Ελεύθερος Τύπος: Διπλή παράταση για αυθαίρετα

Η Καθημερινή: Μια χώρα με έρημα χωριά

Τα Νέα: Οι τύραννοι δεν διοικούν για πάντα

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα:Από την εκτέλεση ως τη σύλληψη - Το παρασκήνιο και το δολοφονικό σχέδιο

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Οδύσσεια για τους ταξιδιώτες με καθυστερήσεις που φτάνουν τις δύο ώρες - «Εμείς επιτρέπουμε τη διέλευση, η ΕΛ.ΑΣ. τη σταματά» λένε αγρότες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ: «Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες - Είμαστε ενωμένοι»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας που μαρτύρησαν - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

05:49ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη-Καμπότζη: Οι εχθροπραξίες συνεχίζονται

05:45ΕΛΛΑΔΑ

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων από τη ΔΥΠΑ - Πότε καταβάλλεται

04:46ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς στο δικαστικό σύστημα

04:23ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάσχεση πετρελαιοφόρου δεξαμενοπλοίου στον κόλπο του Ομάν

04:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αττική Οδός: Οι νέες τιμές από 1η Ιανουαρίου του 2026 - Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και πόσο φορτηγά

03:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ένας νεκρός εξαιτίας επιδρομής drones στην περιφέρεια Σαράτοφ

03:09ΚΟΣΜΟΣ

Στο Βερολίνο για συναντήσεις με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ο Γουϊτκοφ

02:43ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν «αποθέωσε» στρατιώτες που γύρισαν από την Ρωσία

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Ματσάδο: Ο Νικολάς Μαδούρο «να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει» λέει η νικήτρια του νόμπελ ειρήνης

01:53ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Προφυλακιστέος για πέντε μήνες κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος Λουίς Άρσε

01:30ΕΛΛΑΔΑ

Φώς στο Τούνελ: «Δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορούσε να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε»

01:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφές φόρου ακινήτων από την ΑΑΔΕ - Τι αναφέρει η εγκύκλιος και ποιοι θα πάρουν χρήματα

00:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ρεσάλτο σε πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό υλικό από την Κίνα προς το Ιράν - Το κατέστρεψαν

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ποιος είναι ο 32χρονος επιχειρηματίας που συνελήφθη για το διπλό έγκλημα στο κάμπινγκ

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Έχω λάβει 30 email για να το υιοθετήσουν - Δεν έχω δει πιο απαθές ζώο», λέει ο άνθρωπος που έχει αναλάβει προσωρινά την εποπτεία του πιτμπουλ

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Γιος πασίγνωστου επιχειρηματία ο τρίτος κατηγορούμενος για το διπλό φονικό – «Ξεπούλησε την περιουσία του πατέρα του, στο τέλος θα πάει και φυλακή»

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Το «μάτι» της Τουρκίας μέσα στην ΕΑΒ όπου εκσυγχρονίζονται τα ελληνικά F-16 στην έκδοση Viper: Η φωτογραφία που μοιάζει κατασκοπευτική

14:34LIFESTYLE

Grand Hotel: Πότε θα δούμε τα τελευταία επεισόδια της χρονιάς

06:44ΚΟΣΜΟΣ

«Μαρμάρινη Θεά» ηλικίας 2300 ετών ανακαλύφθηκε στη Σμύρνη - Γιατί εντυπωσίασε τους αρχαιολόγους

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Άγριος ξυλοδαρμός γιατρού από ασθενή – πυγμάχο στο νοσοκομείο

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

01:30ΕΛΛΑΔΑ

Φώς στο Τούνελ: «Δεν ήθελα να πιστέψω ότι μπορούσε να σκοτώσει τον άνθρωπο που τον μεγάλωσε»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Όταν ένα UFO κατέβηκε σε χωριό του Κιλκίς - Η πατούσα που αναστάτωσε την τοπική κοινωνία!

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία πριν το γάμο: Νεκρός ο γαμπρός σε δυστύχημα - Κατέρρευσε η νύφη

18:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στο FBI: Έκρυβε καλασνικοφ σε βαλίτσα - Επιχειρηση «αστραπή» στα ΚΤΕΛ Κηφισού

14:45WHAT THE FACT

Η συσκευή που «καίει» το περισσότερο ρεύμα στο σπίτι

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Οι Άγιοι της Ορθοδοξίας που μαρτύρησαν - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Δότες σπέρματος: Σε ποιες εξετάσεις υποβάλλονται - Γιατί δεν εντοπίστηκε το καρκινικό γονίδιο στον Δανό, που έγινε δότης για 197 παιδιά

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα – Η ανιψιά του 68χρονου «καίει» τον ξάδελφo και τον επιχειρηματία: «Ήταν πολύ ταραγμένος στο τηλεφώνημα και με απείλησε»

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:39ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ -Βαρύ κατηγορητήριο: Πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ οι παράνομες επιδοτήσεις του κυκλώματος - Ο ρόλος Χιλετζάκη και Λαμπράκη – «Ανέστησαν» και νεκρούς

00:23ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: 16 νεκροί από την κακοκαιρία Byron - Τρία παιδιά αναμεσά τους - Κατέρρευσαν 13 κτίρια

