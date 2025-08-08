Κατερίνα Καινούργιου: Το πολύτιμο δώρο της γιαγιάς της που μοιράστηκε στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μια ξεχωριστή ανάρτηση το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε το πολύτιμο δώρο που της χάρισε η γιαγιά της, τονίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνη και την υποστήριξη που της προσφέρει.

Πρόκειται για έναν χρυσό σταυρό, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Το πιο όμορφο και πολύτιμο που έχω πάνω μου… Ο σταυρός της γιαγιάς μου. Η γιαγιά μου λέει πως το πιο σημαντικό είναι να έχεις πίστη. Η εμπιστοσύνη στο Θεό φέρνει βοήθεια. Και τις τελευταίες μέρες το νιώθω καθημερινά. Σας εύχομαι υγεία και ευτυχία. Μου λείψατε!».

Υπενθυμίζεται πως αυτές τις μέρες η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις διακοπές της στα Κουφονήσια μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, πριν επιστρέψουν στην Πάρο που αποτελεί την βάση τους. Το ζευγάρι φαίνεται να ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της σχέσης του, με συχνές κοινές εμφανίσεις και ρομαντικές αποδράσεις.