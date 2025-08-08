Η Lauren Sánchez στην Ίμπιζα με τον Jeff Bezos - Το σπάνιο ρολόι που της έκανε δώρο

Στην Ίμπιζα συνεχίζουν τις διακοπές τους η Λόρεν Σάντσεζ και ο Τζεφ Μπέζος, με τη 55χρονη να τραβά τα βλέμματα φορώντας ένα εντυπωσιακό ρολόι Richard Mille RM07 «Intergalactic Dark Night», το οποίο φέρεται να ήταν το γαμήλιο δώρο.

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο στη Βενετία σε μία λαμπερή τελετή, εθεάθη να επιστρέφει στο πολυτελές γιοτ τους, αξίας 485 εκατομμυρίων δολαρίων, στα ανοιχτά του ισπανικού νησιού. Η Σάντσεζ φορούσε ένα λευκό στράπλες φόρεμα, μεγάλο ψάθινο καπέλο, γυαλιά ηλίου και σαγιονάρες, ενώ κρατούσε το χέρι του συζύγου της, ο οποίος είχε επιλέξει ένα navy casual σύνολο και μαύρα sneakers.

Η Σάντσες έδειξε με υπερηφάνεια το ρολόι που φορούσε στον καρπό της. Το εντυπωσιακό αυτό αξεσουάρ φημολογείται ότι κοστίζει 250.000 ευρώ.

Το βράδυ της Κυριακής, η Σάντσεζ επέλεξε για άλλη μία φορά να δώσει έμφαση στο στυλ της, παρά τις προκλήσεις του τοπίου. Στη διάρκεια εξόδου σε βραχώδη παραλία, εθεάθη με nude γόβες και μίνι καλοκαιρινό φόρεμα σε κρεμ απόχρωση, συνοδευόμενη από τον Μπέζος και φίλους τους, μεταξύ των οποίων ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και η σύντροφός του, Βιτόρια Σερέτι.

Η 27χρονη Ιταλίδα επέλεξε total black look με διαφανή φούστα και μαύρο αμάνικο top, συνδυασμένο με χαμηλοτάκουνες γόβες και μικρή τσάντα, ενώ ο 50χρονος ηθοποιός προσπάθησε να περάσει απαρατήρητος με σκουρόχρωμα ρούχα, καπέλο και μάσκα.

Ο Μπέζος από την πλευρά του, διατήρησε ένα απλό στιλ με λευκή μπλούζα πόλο, γκρι παντελόνι και λευκά αθλητικά, πιο κατάλληλα για το δύσβατο έδαφος. Στην παρέα τους βρέθηκε και ο πρώην editor-in-chief της βρετανικής Vogue, Έντουαρντ Ένινφουλ.