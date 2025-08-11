Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού για τα νεανικά της χρόνια 

Δήμητρα Παπαδήμα: «Ήμουν αυτοκαταστροφική, πήγα να πηδήξω δύο φορές από το μπαλκόνι»
Για τα τραύματα που σημάδεψαν την παιδική της ηλικία αλλά και την αυτοκαταστροφική πλευρά που χαρακτήριζε τον εαυτό της στα νεανικά της χρόνια, μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «On Time Σαββατοκύριακο» η Δήμητρα Παπαδήμα.

Σε ερώτηση της δημοσιογράφου για τα νεανικά της χρόνια, η ηθοποιός απάντησε: «ήμουν αυτοκαταστροφική. Πήγαινα στο μπαλκόνι για να πηδήξω από κάτω πιστεύοντας ότι δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Δυο φορές με σταμάτησαν, μετά καταλάβανε ότι μπορούσα να το καταφέρω και με αφήνανε. Έκανα ποδήλατο σούζα όλο το χωματόδρομο. Έχω πέσει, έχω πάει στο νοσοκομείο, έχω σημάδι. Ήμουν των άκρων.

«Και αν δεν ήμουν από αυτή τη θρησκευόμενη οικογένεια που, όπως και να το κάνεις, υπήρχε φραγμός, θα ήμουν ακόμα περισσότερο των άκρων. Με έσωσε η γυμναστική. Λατρεύω τον αθλητισμό, αλλά οι γονείς μου δεν με άφηναν να γίνω αθλήτρια.», πρόσθεσε η ηθοποιός.

