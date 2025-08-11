Simone Susinna: Ο διάσημος ηθοποιός των ταινιών «365 Days» στην Μύκονο - Δείτε βίντεο
Μόλις ο Ιταλός ηθοποιός έγινε αντιληπτός επικράτησε ενθουσιασμός και τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω του
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Simone Susinna βρίσκεται στην Μύκονο για διακοπές για άλλη μια χρονιά.
Ο 32χρονος ηθοποιός που έγινε γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία του Netflix, «365 Days» λατρεύει το νησί των Ανέμων και το επέλεξε για ακόμη ένα καλοκαίρι για να ξεκουραστεί, όπως αναφέρει το mykonoslive.tv.
Θαυμαστές του, τον απαθανάτισαν με casual εμφάνιση στα Ματογιάννια έχοντας πάντα δίπλα του έναν σωματοφύλακα.
Μόλις ο Ιταλός πρωταγωνιστής έγινε αντιληπτός επικράτησε ενθουσιασμός και τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω του.
Δείτε βίντεο:
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά κοντά στη λίμνη Βουλκαριά
15:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα
14:23 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Κορυφαίος Ισπανός παίκτης στο εξωτερικό ο Χουάντσο!
14:21 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αλις Κούπερ: «Το Muppet show είναι η αγαπημένη μου εκπομπή»
13:46 ∙ LIFESTYLE
Εμμα Τόμσον: «Θα μπορούσα να είχα αλλάξει την ιστορία της Αμερικής»
13:14 ∙ LIFESTYLE