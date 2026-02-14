Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

Οι σφοδρές καταιγίδες και οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις σε Ηλεία, Αχαΐα, Ήπειρο, Κρήτη, Ζάκυνθο και Κέρκυρα

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές
Σημαντικά προβλήματα άφησε πίσω του το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη χώρα, με έντονα φαινόμενα, πλημμύρες και κατολισθήσεις να καταγράφονται σε αρκετές περιοχές. Ωστόσο, η Ηλεία βρέθηκε στο επίκεντρο της θεομηνίας, με εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, θερμοκήπια και κατοικημένες περιοχές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι σφοδρές καταιγίδες και οι συνεχείς βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις σε Ηλεία, Αχαΐα, Ήπειρο, Κρήτη, Ζάκυνθο και Κέρκυρα, όπου το ύψος βροχής άγγιξε επίπεδα ρεκόρ 15ετίας, φτάνοντας τα 2.000 χιλιοστά.

Η εικόνα στον κάμπο της Ηλείας είναι αποκαρδιωτική. Στην περιοχή της Ανδραβίδας και ειδικότερα στο Πλουτοχώρι, τα νερά του Αλφειού ποταμού υπερχείλισαν, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα σε απέραντη λίμνη. Σύμφωνα με το ilialive θερμοκήπια καταστράφηκαν ολοσχερώς, αγροτικός εξοπλισμός υπέστη σοβαρές ζημιές και παραγωγοί κάνουν λόγο για πλήρη απώλεια της φετινής σοδειάς.

Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς μέσα σε λίγες ώρες είδαν τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς να χάνεται κάτω από τα νερά.

vraxoskatakolo1.jpg

Κατάκολο: Βράχος 40 τόνων απείλησε σπίτια – Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στο Κατάκολο, όπου αποκολλήθηκε βράχος περίπου 40 τόνων πάνω από κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με το Ilialive, ο βράχος βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον κεντρικό δρόμο, στο ύψος του πρώην τουριστικού περιπτέρου, και παραμένει ασταθής, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Με εντολή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πύργου εκκενώθηκαν προληπτικά δέκα κατοικίες, ενώ ο δρόμος έκλεισε για λόγους ασφαλείας.

vraxoskatakolo3.jpg

Η προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, Κική Διονυσοπούλου, υπογράμμισε πως το μέτρο ελήφθη καθαρά προληπτικά, έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος σταθερότητας του εδάφους.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Κατακόλου, Φραγκίσκος Κολόσακας, έκανε λόγο για πρωτόγνωρη κατάσταση, σημειώνοντας πως ο στρογγυλός βράχος, εάν αποκολληθεί, ενδέχεται να κυλήσει ανεξέλεγκτα μέχρι τη θάλασσα, με κίνδυνο να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές σε παρακείμενες υποδομές.

Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν στιγμές αγωνίας, καθώς είδαν τον βράχο να μετακινείται και εγκατέλειψαν άμεσα τα σπίτια τους φοβούμενοι τα χειρότερα.

Προβλήματα και σε άλλες περιοχές της χώρας

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην Αχαΐα, το Μετόχι μετατράπηκε σε «λίμνη», καθώς ο Λαρισσός ποταμός και η λίμνη στην Καλόγρια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας καλλιέργειες και δρόμους, με το ύψος του νερού να φτάνει ακόμη και τα 70 εκατοστά. Πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στο Δάσος της Στροφυλιάς.

Στην Κέρκυρα, συνεχίζονται οι κατολισθήσεις στην Παλαιοκαστρίτσα, με βράχους να πέφτουν στο οδικό δίκτυο, ενώ στο χωριό Ζυγός σημειώθηκε καθίζηση περίπου 100 μέτρων του επαρχιακού δρόμου.

Στη Μεσσηνία κατέρρευσε τοίχος κατοικίας στη Μεσσήνη, ενώ στον Ταΰγετο διακόπηκε η κυκλοφορία στον δρόμο ΝέδουσαΑλαγονία λόγω ολισθήσεων.

Στην Κρήτη, στον Δήμο Φαιστού, υποχώρησε γέφυρα που συνδέει το Λαγολιό με το Τυμπάκι, οδηγώντας σε αποκλεισμό της περιοχής, ενώ στη Ζάκυνθο κατολίσθηση στην Αγία Τριάδα απείλησε κατοικία.

Αποτίμηση ζημιών και επόμενα βήματα

Οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν στην καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές εκτάσεις της Ηλείας, όπου η καταστροφή χαρακτηρίζεται εκτεταμένη. Οι τοπικές Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς σε αρκετές περιοχές το έδαφος έχει κορεστεί από τα νερά και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων παραμένει υψηλός.

Η εικόνα που διαμορφώνεται μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας είναι βαριά, με τις τοπικές κοινωνίες – και κυρίως την Ηλεία – να καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου που άφησε πίσω του πληγές σε υποδομές, περιουσίες και παραγωγή.

