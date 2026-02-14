Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

Γιατί και ο έρωτας, περνάει από το στομάχι...

Newsbomb

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κυριακή και η Μαριάνθη Τοπαλίδου, δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον μικρότερο αδελφό τους Αλέξανδρο, δεν σηκώνουν κεφάλι τις τελευταίες ημέρες. Περνούν ατελείωτες ώρες στον χώρο τους, στο κέντρο της πόλης, προκειμένου να προλάβουν τις παραγγελίες και να ετοιμάσουν τις «ανθοδέσμες» για τις Βαλεντίνες και τους Βαλεντίνους.

Δεν διατηρούν ανθοπωλείο αλλά φούρνο --και στις δικές τους ανθοδέσμες δεν πρωταγωνιστεί το τριαντάφυλλο, αλλά κατακόκκινα κρουασάν σε ένα βρώσιμο μπουκέτο. Για τους λάτρεις της συγκεκριμένης ζύμης, αυτή η «ανθοδέσμη» μυρίζει βούτυρο, δεν μπαίνει σε βάζο αλλά σε πιάτο ή στο χέρι -- και κατευθείαν στο… στομάχι.

Οι τρεις τους ενώνουν το μεράκι και τη φαντασία τους και ο Άγιος Βαλεντίνος, όπως λένε, δίνει περιθώρια για πειραματισμούς και γευστικές προκλήσεις. Η ιδέα στα τρία αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη, που διατηρούν φούρνο στο κέντρο της πόλης, ήρθε πέρυσι. Αρχικά, δειλά δειλά, δημιούργησαν τα πρώτα μπουκέτα. Η απήχηση και η ζήτησή τους τα έβαλαν και φέτος στην παραγωγή, ενώ τα σχετικά βίντεο στο TikTok συγκεντρώνουν ήδη χιλιάδες προβολές.

«Είναι κόκκινα κρουασάν, αγκαλιασμένα σε ένα μπουκέτο και δεμένα μεταξύ τους ώστε να θυμίζουν μια κανονική ανθοδέσμη. Στις εικόνες φαίνονται σαν μεγάλα κόκκινα άνθη και αυτός ήταν ο στόχος μας, να μοιάζει με πραγματικό μπουκέτο», εξηγεί, μιλώντας στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Αλέξανδρος Τοπαλίδης, την ώρα που βάζει τις τελευταίες ζαχαρωτές πινελιές στη βρώσιμη ανθοδέσμη.

«Άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας, που θέλουν κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό και εντυπωσιακό για το έτερον ήμισυ, μας λένε πως έχουν ενθουσιαστεί και όταν τους λέμε, μάλιστα, ότι μπορούν να βάλουν όση σοκολάτα επιθυμούν μέσα στα “άνθη” -γιατί στο μπουκέτο υπάρχει και συνοδευτική με σύριγγα με σοκολάτα- ενθουσιάζονται ακόμη περισσότερο! Είναι ένα μπουκέτο που τρώγεται», λένε χαρακτηριστικά τα αδέρφια, που ετοιμάζουν και άλλες εκπλήξεις.

img-238f8acb2e302988fd570f38402ae0d2-v.jpg

Unboxing με γεύση ...έρωτα

Βασισμένη στο γνωστό unboxing, η Πέπη Μπέζα, που έχει δημιουργήσει πολλές ζαχαρωτές κατασκευές, οι οποίες έχουν γίνει επίσης viral, -είναι γνωστή για τις θεματικές τούρτες και τα πρωτότυπα τσουρέκια που ταξιδεύουν από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την άλλη άκρη της γης- είδε φέτος τον Βαλεντίνο με μια ιδιαίτερα «social» ματιά και τα κουτιά με τα γλυκά της κάνουν θραύση.

Όπως κάθε άνοιγμα κουτιού, έτσι και το δικό της έχει … ιεροτελεστία· μόνο που στην περίπτωση του συγκεκριμένου κουτιού υπάρχει ο κίνδυνος να μην φτάσει κανείς μέχρι το τέλος, καθώς η σταδιακή αποκάλυψη είναι εκτός από οπτικά εντυπωσιακή και εξαιρετικά γευστική. Έτσι, δεν αποκλείεται κάποιος ερωτευμένος να ξεκινήσει τις δοκιμές πριν ολοκληρώσει το unboxing.

«Είναι ένα κουτί που περιλαμβάνει δύο κομμάτια σουφλέ σοκολάτας με sprinkle καρδούλες, δύο cakesicles γεμιστά με σοκολάτα, δύο cake pops σοκολατένια μπαλάκια που λιώνουν στο στόμα, χειροποίητα χείλη από κόκκινη σοκολάτα και βουτυράτο cookie “Be my Valentine”. Έχουμε επιλέξει ό,τι πιο κοντά στο πνεύμα του Αγίου Βαλεντίνου. Άλλωστε, τα γλυκά από μόνα τους είναι αυτά που έχουν μια …ερωτική σχέση για τους περισσότερους», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Πέπη Μπέζα.

Όπως σημειώνει, η ημέρα των ερωτευμένων είναι παραδοσιακά μια ημέρα, που και τα ζαχαροπλαστεία έχουν την τιμητική τους . Η ίδια προσπαθεί, πέρα από τα απλά, λιτά και παραδοσιακά γλυκά, να δημιουργεί και πρωτότυπες προτάσεις που κερδίζουν το ενδιαφέρον του κόσμου και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη γλύκα στον έρωτα, ακόμη και για τους …πικραμένους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακό στην Αθήνα: Από τον Τσέχωφ και τον Γκολντόνι μέχρι τον Ακριθάκη και τη jazz σκηνή του σήμερα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

09:16LIFESTYLE

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

09:05LIFESTYLE

Έρωτας στην Ψηφιακή Εποχή: Πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την επιθυμία και τη σύνδεση

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

08:54TRAVEL

Η Ελλάδα στους top προορισμούς των «solo travelers» - Τι είναι η νέα τάση

08:50LIFESTYLE

Οριστικό τέλος στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Κρας-τεστ για την αγορά η γιορτή των ερωτευμένων

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τις ενεργειακές συμφωνίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ