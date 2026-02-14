Οριστικό τέλος στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν

Τίτλοι τέλους έπεσαν και επίσημα στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Cash Warren, καθώς ολοκληρώθηκε και τυπικά η διαδικασία του διαζυγίου τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, τα δικαστικά έγγραφα που εξασφαλίστηκαν επιβεβαιώνουν ότι η λύση του γάμου έχει πλέον οριστικοποιηθεί, κλείνοντας νομικά έναν κοινό βίο σχεδόν 20 ετών.

Το πρώην ζευγάρι συμφώνησε σε καθεστώς συνεπιμέλειας για τα τρία παιδιά τους, ηλικίας 17, 14 και 7 ετών, ενώ δεν προβλέπεται η καταβολή διατροφής από τον έναν προς τον άλλον. Παράλληλα, ποσό τριών εκατομμυρίων δολαρίων θα δοθεί στον Γουόρεν, στο πλαίσιο της οικονομικής διευθέτησης και της ισότιμης κατανομής της κοινής τους περιουσίας.

Η γνωριμία τους χρονολογείται από το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας Fantastic Four στο Βανκούβερ, όπου η Άλμπα πρωταγωνιστούσε στον ρόλο της Sue Storm και ο Γουόρεν εργαζόταν ως βοηθός σκηνοθέτη. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2008.

Jessica Alba and Cash Warren Finalize Divorce https://t.co/L6j3OgTa6t pic.twitter.com/jSQsMKslRl — TMZ (@TMZ) February 14, 2026

Παρά τον χωρισμό, οι δυο τους διατηρούν καλές σχέσεις. Η ηθοποιός έχει μιλήσει με θερμά λόγια για τον πρώην σύζυγό της, αναγνωρίζοντας τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στον ρόλο του πατέρα, στο πλαίσιο της νέας τους πραγματικότητας ως γονείς με κοινή επιμέλεια.

Σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Άλμπα έχει γυρίσει σελίδα, καθώς από τον Ιούλιο του 2025 βρίσκεται σε σχέση με τον Danny Ramirez. Οι φήμες περί ειδυλλίου ξεκίνησαν όταν οι δυο τους απαθανατίστηκαν να επιστρέφουν μαζί στο Λος Άντζελες από το Κανκούν, ενώ ακολούθησαν και άλλες κοινές εμφανίσεις, μεταξύ των οποίων και δείπνα.

Πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους, με την ηθοποιό να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα τρυφερά στιγμιότυπα του ζευγαριού κάνουν συχνά τον γύρο του διαδικτύου.