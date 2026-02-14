Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

Η επιρροή των social media μπορεί να εντοπιστεί σε κάθε γωνιά της καθημερινής ζωής, αλλά πόσο εύκολο είναι να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά μέσα σε δικαστική αίθουσα;

Επιμέλεια - Παύλος Μεθόδιος

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια
ΕΛΛΑΔΑ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν εισβάλει στις ζωές μας και - πλέον - και στα δικαστήρια, με τους διάδικους να χρησιμοποιούν περιεχόμενο από αυτά, βγάζοντας κάποιες φορές... λαβράκια.

Στην καθημερινή μας ζωή προχωρούμε σε αναρτήσεις, σε αποστολή φωτογραφιών και μηνυμάτων μέσω των social media, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια ως απόδειξη για κάτι.

Μία ανάρτηση, μία φωτογραφία, ένα στιγμιότυπο συνομιλίας (screenshot), τα μηνύματα μεταξύ συνομιλούντων, μπορούν να βρουν τον «δρόμο» τους για την δικαστική αίθουσα.

Ωστόσο, τέτοιου είδους αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται πάντα δεκτά.

social-media-dikastiria-1.jpg

Για να αποδεχθεί το δικαστήριο υλικό το οποίο πηγάζει από τα social media ως αποδεικτικό μέσο θα πρέπει να:

  • Είναι αυθεντικά. Δεν μπορεί να ληφθεί υπ' όψιν υλικό που αποτελεί προϊόν παραποίησης.
  • Έχουν ληφθεί με νόμιμο τρόπο. Αν έχουν ληφθεί παράνομα, έχει γίνει δηλαδή υποκλοπή ή παραποίηση στοιχείων, τότε δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά από τα ποινικά και πολιτικά δικαστήρια.
  • Δεν προσκρούουν στο απόρρητο των επικοινωνιών.
  • Δεν παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα.
social-media-dikastiria-2.jpg

Τα στοιχεία από τα social media απορρίπτονται άμεσα όταν:

  • Έγινε hacking ή μέσω κρυφής πρόσβασης.
  • Λήφθηκαν από κινητό ή λογαριασμού χωρίς άδεια
  • Εστάλησαν από τρίτο που τα υπέκλεψε
social-media-dikastiria-3.jpg

Οι πιο συνηθισμένες υποθέσεις

Η εμφάνιση τέτοιου είδους αποδεικτικών στοιχείων δεν συμβαίνει σε όλες τις κατηγορίες υποθέσεων. Συχνότερα τα social media «επιστρατεύονται» σε υποθέσεις οικογενειακού τύπου, όπως ζητήματα για διατροφή, διαζύγια και επιμέλεια. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις φωτογραφίες από τα social media έρχονται να αντικρούσουν ισχυρισμούς, και να αποδείξουν μία ακατάλληλη συμπεριφορά ή την οικονομική ευμάρεια ενός ατόμου.

Όπως σημειώνει η δικηγόρος Γερασιμούλα Στάμου στην τηλεόραση του Open, σε μία περιπτώση κάποιος προσπάθησε να αποδείξει την υπαιτιότητα για τη λύση του γάμου, «ο ενάγων, ο σύζυγος, ανέφερε ότι η σύζυγος δεν μπορούσε να διαχειριστεί σωστά τα οικονομικά». Όμως, τότε, η αντίθετη πλευρά, «προσκόμισε φωτογραφία από το Facebook του συζύγου όπου έκανε διακοπές με την καινούργια σύντροφο, και τα δικαστήρια έκριναν ότι τελικά ο λόγος της λύσης του γάμου δεν ήταν ο λόγος μη ικανότητας οικονομικής διαχείρισης, αλλά το τρίτο πρόσωπο».

social-media-dikastiria-4.jpg

Τα social media έχουν χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις που οι διάδικοι ισχυρίζονταν - ψευδώς - ότι βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.

Σε δίκες υποθέσεων του νόμου Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, «πολλοί διάδικοι επικαλούνταν οικονομική ένδεια, αλλά τα "λαγωνικά" έβγαζαν στα δικαστήρια φωτογραφίες από ταξίδια, από πολυτελή οχήματα» δήλωσε η κυρία Στάμου.

Άλλος τομέας που παρατηρείται η χρησιμοποίηση υλικού από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι οι εργατικές διαφορές, ειδικά σε περιπτώσεις ισχυρισμών περί ασθένειας.

social-media-dikastiria-5.jpg

Κριτήριο το κοινό στο οποίο απευθύνεται

Δεν είναι όλο το περιεχόμενο που υπάρχει στα social media «ανοιχτό» για να χρησιμοποιηθεί σε μία νομική διαδικασία. Το δίκαιο διαχωρίζει μεταξύ δημόσιων και «κλειστών» αναρτήσεων, με κριτήριο το κοινό στο οποίο απευθύνεται.

Μία δημόσια ανάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, καθώς ο ίδιος ο χρήστης προχώρησε στη δημοσιοποίηση του περιεχομένου, ενώ ως «κλειστή» κρίνεται μία ανάρτηση σύμφωνα με τον αριθμό των ατόμων και την αναγκαιότητα χρήσης αυτής της ανάρτησης προς απόδειξη ενός ισχυρισμού στα δικαστήρια.

Στη δεύτερη περίπτωση, το περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την ίδια ευκολία όσο με την πρώτη, καθώς εμπίπτουν περιορισμοί προσωπικών δεδομένων.

social-media-dikastiria-6.jpg

Πότε τα γραπτά μηνύματα γίνονται αποδεικτικά στοιχεία

Τα γραπτά μηνύματα μέσω εφαρμογών social media, όπως το WhatApp, το Messenger, το Viber κλπ. αντιμετωπίζονται από το δικαστικό σύστημα ως επιστολές.

Βασικές προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθούν στη δικαστική αίθουσα είναι να έχουν προσκομιστεί από τους ίδιους τους συνομιλούντες. Δεν μπορεί να το επικαλείται ο καθένας, μόνο ένα από τα δύο μέρη μπορεί να τα εμφανίσει στο δικαστήριο ως αποδεικτικό μέσο.

Στην «επιστράτευση» των μηνυμάτων λαμβάνεται υπ' όψιν η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Εξετάζεται δηλαδή κατά πόσο πολύ πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα μήνυμα για να αποδειχθεί ή να καταρριφθεί ένας ισχυρισμός από τους δύο διαδίκους.

Επίσης, τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου μπορούν να «πληγούν» μόνο αν υπάρχει ένα υπέρτερο έννομο συμφέρον.

social-media-dikastiria-7.jpg

Φοροδιαφυγή

Μία περίπτωση στην οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί υλικό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αποδειχθούν ισχυρισμοί ειναι σε περιπτώσης φοροδιαφυγής ή μη ορθής φορολόγησης.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν συνδρομητικές πλατφόρμες, που δεν δηλώνονταν ούτε ως επαγγελματικό εισόδημα ούτε ως εισαγόμενο.

«Μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να γίνουν διάφορες διασταυρώσεις για να εντοπιστούν κρυφά εισοδήματα, αποκρυφθείσες δραστηριότητες», τονίζει η κυρία Στάμου, αναφερόμενη σε γνωστές περιπτώσεις με influencers, οι οποίοι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να προβάλουν τη δραστηριότητά τους και προβάλουν προϊόντα για χορηγούς.

social-media-dikastiria-8.jpg

Πώς η ΑΑΔΕ ελέγχει τα social media

Τα social media έχουν καταστεί αναπόσταστο εργαλείο στο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ για τον εντοπισμό πιθανών αξιόποινων πράξεων. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει συσταθεί πρόσφατα ειδική ομάδα, η οποία χρησιμοποιεί εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την ανίχνευση πληροφοριών σε πλατφόρμες.

Η ειδική ομάδα ελέγχει τις αναρτήσεις που γίνονται από τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εντοπιστεί οποιοδήποτε «ύποπτο» περιεχόμενο.

«Φυσικά ελέγχεται η δημοσίευση φωτογραφιών, διάφορα ταξίδια που έχουν γίνει, διάφορες αναρτήσεις που έχουν γίνει, και από τις οποίες προκύπτει μία αναντιστοιχία στο εισόδημα που δηλώνεται επίσημα από τον φορολογούμενο και στην εικόνα που εμφανίζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η δικηγόρος Γερασιμούλα Στάμου.

social-media-dikastiria-10.jpg

Επαγγελματικές δραστηριότητες, όπως διαφημίσεις, χορηγίες, εκπαιδευτικά σεμινάρια, που γίνονται μέσα από το διαδίκτυο πολλές φορές δεν θεωρούνται από τους ίδιους τους χρήστες ως τέτοιες.

«Υποκρύπτεται ο σκοπός της κερδοφορίας. Δεν είναι ξεκάθαρος, και εδώ έρχονται τα ελεγκτικά μέσα της ΑΑΔΕ μέσα από αυτούς τους μηχανισμούς για να εξακριβώσουν τι ακριβώς αφορά», δήλωσε η κυρία Στάμου.

social-media-dikastiria-9.jpg

Μέσω των μηχανισμών της ΑΑΔΕ μπορούν να διασταυρωθούν σημαντικά δεδομένα για τον εκάστοτε πολίτη, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί, πληροφορίες από πλατφόρμες και ψηφιακά πορτοφόλια, και καταγραφές δαπανών για ακριβά ταξίδια, leasing οχημάτων, προϊόντα πολυτελείας και αγορές που δεν ταιριάζουν με τα επίσημα έσοδα που δηλώνει.

social-media-dikastiria-11.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:33ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι ο Έπσταϊν δολοφονήθηκε – Γιατρός λέει ότι στραγγαλίστηκε

09:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακό στην Αθήνα: Από τον Τσέχωφ και τον Γκολντόνι μέχρι τον Ακριθάκη και τη jazz σκηνή του σήμερα

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκκενώσεις σπιτιών - Σε επιφυλακή οι Aρχές

09:16LIFESTYLE

Οι δίδυμες από τη Θεσσαλονίκη που ετοιμάζουν τον πιο... γευστικό Άγιο Βαλεντίνο

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

09:05LIFESTYLE

Έρωτας στην Ψηφιακή Εποχή: Πώς οι αλγόριθμοι επηρεάζουν την επιθυμία και τη σύνδεση

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

08:54TRAVEL

Η Ελλάδα στους top προορισμούς των «solo travelers» - Τι είναι η νέα τάση

08:50LIFESTYLE

Οριστικό τέλος στον γάμο της Τζέσικα Άλμπα και του Κας Γουόρεν

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Κρας-τεστ για την αγορά η γιορτή των ερωτευμένων

08:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για τις δηλώσεις - Τι πρέπει να ελέγξουν οι φορολογούμενοι

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση

08:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάσκεψη Ασφάλειας Μονάχου: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τις ενεργειακές συμφωνίες

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Οι άμαχοι στο στόχαστρο των drones - Τι καταγράφεται στη Διάσκεψη του Μονάχου

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία γυρίζει την πλάτη στην Tesla παρά την αγάπη της για τα ηλεκτρικά

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Νέα συγκέντρωση αγροτών στο Σύνταγμα - Αποχωρούν το μεσημέρι τα τρακτέρ

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Κολομβία ξαναρχίζει την καταστροφή καλλιεργειών κόκας με τη χρήση γλυφοσάτης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μακροπρόθεσμη πρόγνωση για την Άνοιξη - Ο ρόλος της La Nina και πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Ίμβρος - Τένεδος: Πώς η Τουρκία ξερίζωσε με βάρβαρες μεθόδους τους Έλληνες από τα δύο νησιά

09:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζητάει και τα... ρέστα η Φενερ για τις αλητείες του Μπόλντγουιν (βίντεο)

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Βαλεντίνος: Γιατί τα λείψανά του βρίσκονται στην Ελλάδα - Σε ποιο νησί φυλάσσονται

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κακουργηματική δίωξη για τρεις - Ντοκουμέντα για τις σωληνώσεις και μαρτυρία του υδραυλικού

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Το «Τούνελ» στο σπίτι του τρόμου - Η άγρια δολοφονία της Φαιναρέτης Μπαξεβάνη

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για επιχειρήσεις μεγάλης διάρκειας στο Ιράν

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός καρχαρίας στη Μεσόγειο: Επιβεβαιώνουν οι Ισπανοί - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Πότε οι φωτογραφίες και τα μηνύματα στα social media μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικαστήρια

23:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλητείες Μπόλντγουιν στο Telekom Center Athens – Έξαλλος ο Λεσόρ, απειλήθηκε επεισόδιο

23:52LIFESTYLE

Eurovision 2026 - Sing for Greece: Ποιοι πέρασαν από τον Β’ ημιτελικό στον εθνικό τελικό

07:10LIFESTYLE

Eurovision: 14 καλλιτέχνες στη μάχη για την ελληνική εκπροσώπηση – Όλα τα τραγούδια και τα φαβορί

08:17LIFESTYLE

Ανθή Βούλγαρη: Η έκπληξη του συζύγου της για τα γενέθλιά της και η φωτογραφία αγκαλιά με τον γιο του

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη «σαρώνει» τη χώρα - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυση Ζωής Κωνσταντοπούλου κατά Καπερνάρου για το φραστικό επεισόδιο με Ρούτσι - Και νέα επίθεση στην κυβέρνηση

09:14LIFESTYLE

Σωτήρης Τσαφούλιας: «Μόνο στην Ελλάδα ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι αριστερός και… άπλυτος»

11:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΑΑΔΕ: Γνωστός επιχειρηματίας αλυσίδας εστίασης ανάμεσα στους συλληφθέντες για τα ψεύτικα ΑΦΜ

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 14 Φεβρουαρίου: Σε ποιούς να πείτε χρόνια πολλά σήμερα - Ποιος ήταν ο Άγιος Βαλεντίνος

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: Οι 10+1 υποθέσεις που συγκλόνισαν - Τα 364 εκατομμύρια ευρώ αγγίζει η ζημιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ