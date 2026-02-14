Οδηγός πήγαινε με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να γλιτώσει την κίνηση

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του οδηγού που καταγράφηκε σε βίντεο να κινείται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και μάλιστα εντός της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) στη Λεωφόρος Σχιστού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που κατέγραψε αναβάτης μηχανής, το επίμαχο αυτοκίνητο κινήθηκε για περίπου 1,5 χλμ. με την όπισθεν ενώ βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά.