Δέσποινα Βανδή από την Κρήτη: «Να περνάτε πανέμορφα» - Οι ευχές για τον Δεκαπενταύγουστο

Η Δέσποινα Βανδή έστειλε το δικό της μήνυμα και τις ευχές της με αφορμή τον Δεκαπενταύγουστο με μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Σε βίντεο που ανάρτησε, η Δέσποινα Βανδή ευχαριστεί τους θαυμαστές της, ενώ τους εύχεται καλό καλοκαίρι και τους ενημερώνει ότι η ίδια βρίσκεται στην Κρήτη.

«Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, αγάπη, χαρές σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και να είστε να περνάτε πανέμορφα. Εγώ είμαι στην Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.