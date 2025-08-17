Εύα Λονγκόρια: Συνεχίζει τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ισπανία

Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Ισπανία απολαμβάνει η Εύα Λονγκόρια, ενώ εθεάθη να κάνει βουτιές στην παραλία της Μαρμπέγια, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της.

Η 50χρονη απαθανατίστηκε από τον φακό να χαλαρώνει στη θάλασσα, ενώ σε άλλες στιγμές φάνηκε να παίζει και να αγκαλιάζει τρυφερά τον 7χρονο γιο της, Σαντιάγκο.Στο πλευρό της ήταν και ο σύζυγός της, Χοσέ Μπαστόν. Η Εύα Λονγκόρια, τα τελευταία χρόνια μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στο Χόλιγουντ και την Ισπανία όπου διαθέτει το σπίτι της.

Η παραμονή της στην Ισπανία σχετίζεται και με τα επαγγελματικά της βήματα, αφού βρίσκεται σε γυρίσματα για τη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του CNN με τίτλο «Eva Longoria: Searching for France», που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2026.