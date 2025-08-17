Ρία Ελληνίδου: Πλήρωσε διόδια για το όχημα πίσω της και έγινε viral - Βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που ανέβασε στο προφίλ της η γνωστή τραγουδίστρια, Ρία Ελληνίδου.

Η ερμηνεύτρια βρισκόταν σε σταθμό διοδίων και αποφάσισε να πληρώσει το κόμιστρο και το όχημα που ήταν πίσω της αλλά φυσικά και για το δικό της. Πληρώνουμε και τους πίσω και να πείτε ότι είναι κερασμένα από την κυρία Ελληνίδου», ακούγεται να λέει η οδηγός, με την Ρία Ελληνίδου να βρίσκεται στη θέση του συνοδηγού.

Η Ελληνίδου δεν έχασε την ευκαιρία να ανταποκριθεί σε έναν φαν της κατά την αλληλεπίδραση με τον υπάλληλο των διοδίων, ο οποίος την αναγνώρισε και της απευθύνθηκε λέγοντας: «Εσείς είστε η Ρία Ελληνίδου; Γεια σας, σας ακούω».

Πολλοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν θετικά την αυθόρμητη κίνηση της τραγουδίστριας, αποθεώνοντας την για την ευγένεια και την καλοσύνη της.