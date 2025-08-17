Μαρία Παναγοπούλου: Συγκινεί οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του Κώστα Χαρδαβέλλα - «Ήξερες να ζεις»

Σε μία τρυφερή ανάρτηση στα social media προχώρησε το απόγευμα της Κυριακής (17/8) η Μαρία Παναγοπούλου, η οποία θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους λίγα λόγια καρδιάς για τον αποθανόντα σύζυγό της, Κώστα Χαρδαβέλλα, οκτώ μήνες μετά τον θάνατο του.

Η Μαρία Παναγοπούλου δημοσίευσε μια εικόνα από το πρόσφατο παρελθόν στην οποία ο αείμνηστος δημοσιογράφος πόζαρε με χαμόγελο σε καλοκαιρινές τους διακοπές.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης, η γνωστή συγγραφέας έγραψε χαρακτηριστικά τα εξής: «8 μήνες σήμερα και Αύγουστος. Με μια "στιγμή" μας που αγαπούσες πολύ. Καλοκαίρι, στον Αμπελά της (πιο ήρεμης τότε) Πάρου, στην ταβέρνα "Ανάργυρος". Μόλις έχετε επιστρέψει από ολονύχτιο ψάρεμα με το καΐκι των Γιαννη και Αντώνη Πετροπουλου, πάντα παρέα με τον Αντώνη Ανδρικακη».

«Η ψαριά σας είναι αξιοζήλευτη και αληθινή, όχι από εκείνες που συνήθως περιγράφουν οι ψαράδες για να εντυπωσιάσουν. Έχεις τόση χαρά, τόσο καμάρι, τόση ευτυχία. Ένα από τα μεγαλύτερα χαρίσματα σου ήταν ότι ήξερες να ζεις τις «στιγμές». Κι εμείς μαζί σου» κατέληξε η Μαρία Παναγοπούλου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

https://www.instagram.com/p/DNcyAabI6kG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης