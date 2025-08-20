Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο εισήχθη η Σοφία Κουρτίδου, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση

Η Σοφία Κουρτίδου χειρουργήθηκε εσπευσμένα: «Να ακούτε πάντα το σώμα σας»
Η Σοφία Κουρτίδου μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση. Όπως αποκάλυψε, μόλις ενημερώθηκε πως έπρεπε να χειρουργηθεί, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν πόσο πολύ αγαπά τη ζωή.

Με ανάρτησή της στο Instagram, την Τετάρτη 20 Αυγούστου, η τραγουδίστρια μοιράστηκε την απρόσμενη περιπέτεια υγείας που βίωσε, ανεβάζοντας βίντεο λίγο μετά το χειρουργείο. Σε αυτό εμφανίζεται να τραγουδά στον σύζυγό της, Γιάννη Σεβδικαλή, το τραγούδι της «Η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα».

https://www.instagram.com/reel/DNlGScsIGzn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ηθοποιός εξήγησε πως όλα συνέβησαν αστραπιαία: ένας έντονος πόνος την οδήγησε στο νοσοκομείο και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε στο χειρουργικό τραπέζι. «Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμα και μετά από ένα χειρουργείο», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το μόνο που ευχόταν ήταν να ξυπνήσει και να αντικρίσει τον άνθρωπό της.

Μετά την επέμβαση, δήλωσε ευγνώμων που όλα πήγαν καλά και που είχε δίπλα της τον σύζυγό της: «Άνοιξα τα μάτια μου και είδα το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο, όπως πάντα δίπλα μου». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του να ακούμε τα σημάδια του σώματός μας και να μην αμελούμε την υγεία μας, υπογραμμίζοντας πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Τέλος, ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και όσους στάθηκαν στο πλευρό της με οποιονδήποτε τρόπο, εκφράζοντας την απέραντη ευγνωμοσύνη της.

Σε story της από το δωμάτιο του νοσοκομείου κατέληξε: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο. Να ακούτε πάντα το σώμα σας».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Σοφίας Κουρτίδου:

«Η αγάπη μπορεί να σε κάνει να τραγουδάς ακόμη και αμέσως μετά από ένα χειρουργείο!

Όταν με ενημέρωσαν οι γιατροί ότι πρέπει εσπευσμένα να χειρουργηθώ, το μόνο που σκεφτόμουν είναι πόσο ευτυχισμένη είμαι και πόσο πολύ θέλω τη ζωή μου.
Ότι θέλω απλά να ολοκληρωθεί η επέμβαση, να ανοίξω τα μάτια μου και να δω τον Γιάννη μου, που όλα μου τα «γιάνει».

Κι έτσι κι έγινε.
Ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη που άνοιξα τα μάτια μου και είδα τον άνθρωπό μου... το αγαπημένο μου οτιδήποτε... όπως πάντα δίπλα μου.

Όλα έγιναν τόσο γρήγορα, ένας ξαφνικός πόνος με οδήγησε στο νοσοκομείο και σε λίγες ώρες είχα ήδη χειρουργηθεί.

Γι’ αυτό, σας παρακαλώ, μην αγνοείτε ποτέ τα σημάδια του σώματός σας.

Τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Και μόνο η αγάπη μπορεί να μας κάνει να νιώθουμε τόσο ζωντανοί και να δίνει στη ζωή τόσο μεγάλη αξία.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου με τις πράξεις αλλά και με τη σκέψη τους.

Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη».

