Δώρα Παντέλη: Απολαμβάνει τις πρώτες βόλτες με τον τριών εβδομάδων γιο της

Τις πρώτες της βόλτες με τον γιο της απολαμβάνει η Δώρα Παντέλη, η οποία στις 25 Ιουλίου έγινε μητέρα ενός υγιέστατου αγοριού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Η γνωστή αθλητικογράφος και παρουσιάστρια μοιράζεται μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμές με τον νεογέννητο γιο της, συνοδεύοντάς τες και με προσωπικές σκέψεις.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το βάρος της στην εγκυμοσύνη, τόνισε: «Η αλήθεια είναι πως προσπάθησα να μην πάρω πολλά κιλά στην εγκυμοσύνη – μόνο αυτά που έπρεπε, τα οποία είναι 12-15, όπως μου είχε πει και η γιατρός μου. Δεν έκανα δίαιτα – ούτε τώρα κάνω – τρώω απλά υγιεινά και με μέτρο. Το ίδιο και με τη γυμναστική, δεν έκανα υπερβολές, απλά είχα συνέπεια».

Σε νέα ανάρτησή της το απόγευμα της Τετάρτης 20 Αυγούστου, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε φωτογραφίες από τη βόλτα της στο ηλιοβασίλεμα μαζί με τον γιο της.

Δείτε τα στιγμιότυπα:

