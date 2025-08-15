Δώρα Παντέλη: Κάνει γυμναστική 20 μέρες μετά τον τοκετό
Η Δώρα Παντέλη έγινε μητέρα πριν 20 μέρες, φέρνοντας στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.
Η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφία από τις προπονήσεις που έχει ήδη ξεκινήσει.
Στη φωτογραφία φαίνεται η Δώρα Παντέλη να ποζάρει στο στρώμα γυμναστικής της, ενώ δίπλα της διακρίνεται ένα βαράκι.
