Δώρα Παντέλη: Ρομαντικό δείπνο με τον σύζυγο της και το νεογέννητο αγοράκι τους

Δύο εβδομάδες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η Δώρα Παντέλη απολαμβάνει τις πρώτες στιγμές της μητρότητας.

Η γνωστή αθλητικογράφος και παρουσιάστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Τζον. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από τη νέα της καθημερινότητα, δείχνοντας πόσο πολύ απολαμβάνει αυτόν τον ρόλο και πόσο γρήγορα έχει προσαρμοστεί.

Το απόγευμα του Σαββάτου, η Δώρα Παντέλη και ο σύζυγός της απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο, έχοντας φυσικά μαζί τους και τον νεογέννητο γιο τους.

Δείτε φωτογραφίες από την απογευματινή τους έξοδο:

