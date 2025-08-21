Χρήστος Φωτίδης: «Μας έχει κάνει ο Νίκος Φώσκολος από τότε γνωστούς και εγώ τον ευγνωμονώ»

Για την αγάπη του να μεταμορφώνεται σε διαφορετικούς ρόλους, αλλά και για τη συνεργασία του με τον αείμνηστο Νίκο Φώσκολο, μίλησε ο Χρήστος Φωτίδης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα On Time.

Ο γνωστός ηθοποιός τόνισε πως δεν ήθελε ποτέ να τυποποιηθεί, γι’ αυτό και αναζητούσε διαρκώς διαφορετικούς ρόλους. Χαρακτηριστικά ανέφερε το παράδειγμα από τη συμμετοχή του στις «Άγριες Μέλισσες», όπου ως ταξίαρχος Σκαφάς με μουστάκι και στολή αναγνωρίστηκε μόνο από τη φωνή του. «Σημασία έχει να δίνεις προτεραιότητα στον ρόλο και όχι στον εαυτό σου. Δεν με νοιάζει να γίνω πιο γνωστός ως Χρήστος Φωτίδης. Ο Νίκος Φώσκολος μας έκανε ήδη ευρύτερα γνωστούς με τη “Λάμψη” και το “Καλημέρα Ζωή” και τον ευγνωμονώ γι’ αυτό», δήλωσε.