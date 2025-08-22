Αγγελική Νικολούλη: Αυτό είναι το νέο της επαγγελματικό βήμα - «Θα σας καθηλώσει»

Η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζει το επόμενο μεγάλο επαγγελματικό της βήμα, καθώς ανακοίνωσε σήμερα, 22 Αυγούστου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την έκδοση του νέου της βιβλίου.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι το νέο της έργο θα είναι ένα θρίλερ βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το οποίο, όπως τόνισε, «θα καθηλώσει τους αναγνώστες και θα τους κρατήσει σε αγωνία μέχρι την τελευταία σελίδα».

Μετά τις επιτυχημένες τηλεοπτικές της εκπομπές, η Αγγελική Νικολούλη επεκτείνει ξανά τη δημιουργική της δραστηριότητα και στον χώρο της λογοτεχνίας, υποσχόμενη ένα ακόμα ανατρεπτικό ανάγνωσμα που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

