Η συγκινητική ανάρτηση της Μίλα Γιόβοβιτς για την 16η επέτειο γάμου της με τον Πολ Άντερσον

Η Μίλα Γιόβοβιτς και Πολ Άντερσον γιόρτασαν την Παρασκευή (22/8) την 16η επέτειο γάμου τους, με την διάσημη ηθοποιό να έκανε μια συγκινητική ανάρτηση για τον σύζυγό της, αποκαλώντας τον πιο σπουδαίο άνθρωπο της ζωής της.

Η 49χρονη ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες με τον Άντερσον, ενώ στην λεζάντα έγραψε:«Χαρούμενη 16η επέτειος σε μένα και στον απίστευτο σύζυγό μου Πολ! Είμαι τόσο τυχερή που σε έχω. Είσαι ο πιο σπουδαίος άνθρωπος της ζωής μου. Η στήριξή σου, η ατελείωτη αγάπη σου, οι συζητήσεις μας, τα γέλια μας, ο προγραμματισμός, η συνεχής προσοχή σε μένα και στα υπέροχα παιδιά μας, η χαρά που φέρνουν όλα αυτά είναι απερίγραπτη».

Δείτε την ανάρτηση:

https://www.instagram.com/p/DNqdCS6R1GW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Και συνέχισε: «Είσαι η έμπνευσή μου για να γίνομαι καλύτερη, ο άνθρωπος στον οποίο μοιράζομαι κάθε τρελή ιδέα, ο δημιουργικός μου σύντροφος που πάντα με βοηθά να εξελίσσομαι και να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Μου έχεις διδάξει τόσα πολλά για τη ζωή, την αγάπη και την ικανότητα για υπομονή και κατανόηση απέναντι στον εαυτό μου, στη δουλειά μου και στον κόσμο γύρω μου. Είσαι πάντα εδώ για εμένα και για την οικογένειά μας. Είσαι ο βράχος στον οποίο μπορούμε να στηριχθούμε όταν χανόμαστε και η ήρεμη θάλασσα που μας σπρώχνει και μας καθοδηγεί σε όμορφες ακτές. Διασκεδάζουμε τόσο πολύ μαζί στη ζωή, στη δουλειά και ακόμη και σε μεγάλες διαδρομές με το αυτοκίνητο! Σε αγαπώ τόσο πολύ! Είσαι τα πάντα για μένα αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη, γεμάτη νόημα ζωή που μας βοήθησες να χτίσουμε μαζί».

Διαβάστε επίσης