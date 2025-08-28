Ιωάννα Τούνη: «Έχω OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου»
Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε πως έχει OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή)
Η Ιωάννα Τούνη το πρωί της Πέμπτης (28/08) μέσα από τον λογαριασμό της στο instagram ενημέρωσε πως έχει OCD (Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή) κάτι το οποίο αντιλαμβάνεται καθημερινά κατά τη διάρκεια της καθαριότητας του σπιτιού.
«Σας έχω πει ότι έχω λίγο OCD και θέλω πάντα τα πράγματα όπως τα έχω στο μυαλό μου, αλλιώς δεν μπορώ να βρω ηρεμία;» αναφέρει σε βίντεο από την κουζίνα του σπιτιού της.
