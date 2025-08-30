Έλλη Τρίγγου: Απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της
H ηθοποιός ποζάρει στη θάλασσα, φορώντας μόνο ένα κίτρινο καπέλο
Η Έλλη Τρίγγου, που έγινε ιδιαίτερα αγαπητή μέσα από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες», απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Η ηθοποιός βρίσκεται σε καλοκαιρινές διακοπές και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικές εικόνες από τις βουτιές της.
Στις φωτογραφίες, η ίδια ποζάρει στη θάλασσα, φορώντας μόνο ένα κίτρινο καπέλο.
Σε ένα στιγμιότυπο στέκεται πίσω από τον κορμό ενός δέντρου, σε άλλο κάθεται πάνω σε αυτό κοιτάζοντας το απέραντο γαλάζιο, ενώ σε μια τρίτη εικόνα χαμογελά στον φακό με φόντο τη θάλασσα.
