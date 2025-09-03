Στέλλα Κονιτοπούλου: «Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό»

Καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» μαζί με τον θείο της, Βαγγέλη Κονιτόπουλο, βρέθηκε την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου η Στέλλα Κονιτοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους για την παραδοσιακή μουσική, η Στέλλα Κονιτοπούλου αναφέρθηκε στη νέα γενιά τραγουδιστών και στην έλλειψη σεβασμού προς τους μεγαλύτερους σε ηλικία καλλιτέχνες που έχουν διαγράψει μία πορεία στον χώρο της μουσικής, με την ίδια να σημειώνει χαρακτηριστικά ότι έχει βιώσει ανάλογες συμπεριφορές.

«Δεν σέβονται τα νέα παιδιά, εγώ το έχω νιώσει αυτό. Βγαίνουν, τραγουδούν, εντάξει, αλλά υπάρχει και μια ιστορία από πίσω. Πρέπει αυτό να το τιμάς, αλλά δεν το λέει κανένας, δεν το αναγνωρίζει κανείς από τους μικρούς. Δεν γκρινιάζω, λέω την αλήθεια», σχολίασε η Στέλλα Κονιτοπούλου.

