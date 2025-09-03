Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει σίγουρη επαναφορά της ακοής», λέει για το πρόβλημα υγείας του

Ο Σάκης Κατσούλης, έκανε μία δυσάρεστη ανακοίνωση για την υγεία του. Ο νικητής του Survivor μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram αποκάλυψε ότι, έπειτα από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα», μια κατάσταση που επηρεάζει ξαφνικά την ακοή και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

«Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου δώσατε πολύ δύναμη. Επίσης, δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Τελικά, το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και –το χειρότερο– ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής.

Παρόλα αυτά, από τα χιλιάδες μηνύματα και τις εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα. Πίστη και υπομονή» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.