«Πάρτι με 70 Γυναίκες»: Η πιπεράτη εκδοχή του χωρισμού του Λαμίν Γιαμάλ και της Νίκι Νικόλ

Μία νέα, πικάντικη διάσταση δίνει ο Ισπανός παπαράτσι που αποκάλυψε πολλά για τον χωρισμό Σακίρα - Πικέ

Μία νέα, πικάντικη διάσταση δίνει ο Ισπανός παπαράτσι που αποκάλυψε πολλά για τον χωρισμό Σακίρα - Πικέ

Η φωτογραφία της Νίκι και του Γιαμάλ που εξαφανίστηκε από τα δίκτυα

@lamineyamal
Η διαγραφή κοινών φωτογραφιών από το Instagram, του Lamine Yamal και της Nicki Nicole έχει εντείνει τις φήμες για πιθανό χωρισμό, μόλις δεκατρείς ημέρες αφότου οι δυο τους επιβεβαίωσαν δημόσια τη σχέση τους, στα 18α γενέθλια του ποδοσφαιριστή.

Αυτή η απόφαση έχει πυροδοτήσει ένα κύμα εικασιών και συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν Ισπανό δημοσιογράφο παπαράτσι να δίνει μία νέα πικάντικη διάσταση. Σημειωνεται πως πρόκειται για τον ίδιο, που έδωσε τις λεπτομέρειες για τον χωρισμό της Σακίρα από τον Πικέ.

Το επεισόδιο που πυροδότησε τη διαμάχη ήταν η διαγραφή όλων των φωτογραφιών στις οποίες ο Λαμίν Γιαμάλ και η Νίκι Νικόλ πόζαραν μαζί. Ο ποδοσφαιριστής όχι μόνο αφαίρεσε αυτές τις εικόνες, αλλά και την εικόνα προφίλ του, αφήνοντας μόνο το βιογραφικό του με το ψευδώνυμο "LY10" και το μήνυμα "Ο Θεός να με ευλογεί".

ΓΙΑΜΙΛ

O Γιαμίλ στο αμφιλεγόμενο πάρτι γενεθλίων του

Ιnstagram

Η αντίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν άμεση. Χρήστες πλατφορμών όπως το X (πρώην Twitter ) κοινοποίησαν στιγμιότυπα οθόνης και θεωρίες σχετικά με τη διάρκεια της σχέσης. Ο ίδιος, που αυτή τη στιγμή επικεντρώνεται στην εθνική ομάδα της Ισπανίας, φρόντισε να υποβαθμίσει τις φήμες που τον περιέβαλλαν.

«Τον τελευταίο καιρό, γίνεται περισσότερη συζήτηση για το τι κάνω εκτός γηπέδου παρά για το τι κάνω μέσα σε αυτό. Αλλά μιλάνε για μένα για αυτό που κάνω μέσα στο γήπεδο. Αν έπαιζα στο Ματαρό, το πάρτι γενεθλίων μου δεν θα είχε αυτόν τον αντίκτυπο. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Έχω καταλάβει ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή μου θα συζητηθούν και ότι πολλά πράγματα είναι επινοημένα. Δεν με επηρεάζει και πολύ. Όπως είπα την ημέρα της ανανέωσης του συμβολαίου μου, καλώς ή κακώς, ακούω μόνο τον κύκλο μου, που είναι αυτοί που πραγματικά ξέρουν τα πράγματα και τι έχει σημασία. Αυτό με ωφελεί και με βοηθάει πολύ, γιατί ποτέ δεν θα δεις τον Λαμίν λυπημένο ή χαρούμενο εξαιτίας κάτι που έχει πει κάποιος άλλος. Ακολουθώ το μονοπάτι και τη νοοτροπία μου και νομίζω ότι αυτό με έφερε εδώ», τόνισε.

Ο Ισπανός δημοσιογράφο Jordi Martin, έχει άλλη άποψη, δίνοντας μία άλλη εκρηκτική εκδοχή για τους λόγους χωρισμού.

«Πριν από λίγες μέρες, μάθαμε ότι η Νίκι Νικόλ έμενε ήδη στο σπίτι του ποδοσφαιριστή στη Βαρκελώνη. Αλλά η τραγουδίστρια έχει έκτοτε επιστρέψει στην Αργεντινή. Και τι έκανε ο ποδοσφαιριστής όσο η τραγουδίστρια βρισκόταν στην Αργεντινή; Λοιπόν, το έσκασε », έγραψε ο αρθρογράφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αποδρά με τους φίλους του στη Σεβίλλη, στη Μαρμπέλα, και απολαμβάνει την ανδαλουσιανή νύχτα. Τι κάνουν ο Λαμίν Γιαμάλ και οι φίλοι του; Προσλαμβάνουν και πάλι, πολλά κορίτσια για αυτό το ιδιωτικό πάρτι. Πολλά, πολλά κορίτσια. Όταν λέω πολλά, εννοώ ότι έχω φωτογραφίσει τον Γιαμάλ σε πάρτι με πολλά κορίτσια. Την τελευταία φορά που φωτογράφισα τον Γιαμάλ σε ένα από τα πάρτι του στη Βαρκελώνη υπήρχαν 70 κορίτσια. Πώς θα κάνουν όλες αυτές οι πληροφορίες τη Νίκι Νικόλ για τη Νίκι Νικόλ;», αναρωτήθηκε ο παπαράτσι προσθέτοντας αλατοπίπερο στο ήδη δημοφιλές «μυθιστόρημα».

