Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο
Συγκλονιστικά στιγμιότυπα από τη μεγάλη συναυλία για τον μεγάλο λαϊκό τραγουδιστή με ανθρώπους από κάθε γωνιά του κόσμου να συγκεντρώνονται στο Καλλιμάρμαρο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μία από τις δυνατές παρασκηνιακές στιγμές στη χθεσινή μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.
Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρόν, και όχι μόνο Έλληνες.
Ιδιαίτερα συγκινητική η σκηνή έξω από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, όταν έναν γκρουπ Αργεντινών, που συνάντησε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Μαρία Αναστασοπούλου, τραγούδησαν α καπέλα το «Υπάρχω»
Ακούστε τους
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
AUTO THESSALONIKI 2025: Από 6 έως 14 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ
10:46 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αντζελίνα Τζολί: Αλλαγή λουκ για χάρη της νέας της ταινίας «Anxious People»
10:37 ∙ LIFESTYLE
Κλέλια Ανδριολάτου: Αναστατώνει τη Μύκονο με ασκήσεις γιόγκα
08:10 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ