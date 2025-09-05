Στέλιος Καζαντζίδης: Αργεντινοί τραγουδούν το «Υπάρχω» έξω από το Καλλιμάρμαρο

Μία από τις δυνατές παρασκηνιακές στιγμές στη χθεσινή μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη.

Άνθρωποι από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρόν, και όχι μόνο Έλληνες.

Ιδιαίτερα συγκινητική η σκηνή έξω από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας, όταν έναν γκρουπ Αργεντινών, που συνάντησε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Μαρία Αναστασοπούλου, τραγούδησαν α καπέλα το «Υπάρχω»

Ακούστε τους

