Στέλιος Καζαντζίδης: Ήταν όλοι εκεί - Έναρξη με Κλαυδία, συγκίνησε ο Μάστορας με το «Υπάρχω»

Μία ξεχωριστή βραδιά ήταν η χθεσινή στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία αφιέρωμα στη μνήμη του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη. Χιλιάδες κόσμου ένωσε τη φωνή του με ένα πλήθος καλλιτεχνών σιγοτραγουδώντας τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του.

Πρώτη στη σκηνή, η Κλαυδία ανοίγοντας τη συναυλία - αφιέρωμα με το ποντιακό κομμάτι «Πατρίδαμ' αραεύω σε».

Από τις ξεχωριστές στιγμές, όταν ανέβηκε στην σκηνή ο Χρήστος Μάτρορας, ο οποίος υποδύθηκε τον αείμνηστο Στέλιο Καζαντζίδη στην πρόσφατη ταινία και ερμήνευσε το «Υπάρχω».

Στη συναυλία συμμετείχαν επίσης Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος και Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, και Θοδωρής Φέρρης.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Στέλιου Καζαντζίδη, «Αγριολούλουδο», «Όποια Και Να ‘Σαι», «Δεν Θα Ξαναγαπήσω», «Της Γερακίνας Γιος», «Κάτω Απ’ Το Πουκάμισό Μου», «Ζιγκουάλα», «Εγώ Είμ’ Αητός», «Το Θολωμένο Μου Μυαλό», «Έξω Ντέρτια Και Καημοί», «Τσαμπάσιν», «Αυτή Η Νύχτα Μένει», «Το Ψωμί Της Ξενιτιάς», «Το Δικό Σου Αμάρτημα» και «Γυάλινος Κόσμος» προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στον κόσμο.



Από τις ξεχωριστές στιγμές τα μοναδικά ντουέτα με τους Αντώνη Ρέμο - Χρήστο Μάστορα, Κωνσταντίνο Αργυρό - Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα - Στέλιο Διονυσίου και Νεφέλη Φασούλη - Γιάννη Διονυσίου, ενώ η βραδιά «έκλεισε» με τους καλλιτέχνες να τραγουδούν όλοι μαζί τα «Δυο Πόρτες Έχει Η Ζωή» και «Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στη συναυλία αφιέρωμα στον Καζαντζίδη Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ/EUROKINISSI

Την συναυλία διοργάνωσε το «Όλοι Μαζί Μπορούμε» με αφηγητή τον Θοδωρή Αθερίδη, και τα έσοδά της θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Διαβάστε επίσης