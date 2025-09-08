Μαρίνα Σπανού: «Κάνω ψυχοθεραπεία από τα 17 μου, με έβαλε σε διαδικασία να λειτουργώ για μένα»

Καλεσμένη στο Στούντιο 4 βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου η Μαρίνα Σπανού, και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις κρίσεις πανικού που την οδήγησαν από την εφηβεία της να ξεκινήσει ψυχοθεραπεία.

«Κάνω ψυχανάλυση από 17 ετών και αξίζει να το λέμε για να φεύγει αυτό το ταμπού. Αγαπώ πάρα πολύ τη θεραπεία και με έχει βοηθήσει πολύ κι έχω περάσει από διάφορες μεθόδους και εμένα προσωπικά με οδήγησαν οι κρίσεις πανικού, που δεν ήξερα τι ήτανε, ήταν αυτό το σημείο που λες: ‘τώρα αυτό είναι φυσιολογικό που το παθαίνω σε αυτή την ηλικία και έτσι;’. Οπότε ήρθα αντιμέτωπη με έναν άνθρωπο που έπρεπε να του πω τι αισθάνομαι και τι μου συμβαίνει και με αγκάλιασαν οι ψυχοθεραπευτές μου και πορευτήκαμε μαζί», δήλωσε αρχικά η Μαρίνα Σπανού.

«Επειδή οι γονείς μου κάνανε ψυχοθεραπεία, ήταν θετικοί και με προέτρεψαν. Ήταν η εποχή, το έντονο άγχος, πέρασε και η καραντίνα, ήταν και η πρώτη μου απώλεια, έφυγε ο παππούς, ο πρώτος έρωτας. Ήταν όλα αυτά τα πράγματα που έπρεπε να τακτοποιηθούν. Εμένα με έσωσε η ψυχοθεραπεία, με έβαλε σε μία διαδικασία να ακούω τις ανάγκες μου και να λειτουργώ για μένα», πρόσθεσε η τραγουδίστρια.

