Ανθή Βούλγαρη: Εκνευρισμένη on air με καλεσμένο - «Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι»

Εκνευρισμένη εμφανίστηκε on air στην εκπομπή της στο Mega το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου η Ανθή Βούλγαρη. Αφορμή στάθηκε η συζήτηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Σπανάκη για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ο κ. Σπανάκης δεν απαντούσε τα ερωτήματα που είχαν τεθεί από τους παρουσιαστές, με την Ανθή Βούλγαρη να του επισημαίνει: «Kύριε Σπανάκη είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο».

«Μα διάλογο κάνουμε» αποκρίθηκε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας κυρία Βούλγαρη», απάντησε ο κ. Σπανάκης, με την Ανθή Βούλγαρη να λέει: «Είστε πολύ ασεβής».