Μίνως Μάτσας: Φορτισμένος συναισθηματικά στον αέρα

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» βρέθηκε σήμερα καλεσμένος ο Μίνως Μάτσας. Ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός συζήτησε, μεταξύ άλλων, για τη συναυλία του στο Ηρώδειο που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η μουσική επηρεάζει τους ανθρώπους.

«Η μουσική είναι το καλύτερο δώρο της ζωής μας. Από πολύ μικρός ήξερα ότι θέλω να κάνω μουσική. Τη μουσική πρέπει να την αισθανθείς για να την περάσεις στο κοινό. Τη μουσική δεν την πιάνεις, δεν τη βλέπεις, αλλά πρέπει να την αισθανθείς. Οπότε, “χτυπάει” κατευθείαν στην καρδιά. Και αυτό δημιουργεί μια σχέση με το κοινό την ώρα της συναυλίας που πραγματικά δεν μπορείς να το συγκρίνεις με κάτι άλλο.

Ούτε κι εγώ μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο, είναι σχεδόν μια μεταφυσική εμπειρία, γιατί είναι όλο ενεργειακό. Η μουσική ενώνει τους ανθρώπους. Έχουμε τόσα πράγματα να μας χωρίζουν, αλλά η μουσική μάς ενώνει, το λέω και συγκινούμαι, διότι είναι αλήθεια», είπε μεταξύ άλλων ο Μίνως Μάτσας.