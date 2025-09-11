Οι «Αταίριαστοι» αποκάλυψαν το πρόβλημα του Μητσοτάκη: «Δεν στρίβει καλά, έχει έμπλαστρο στον αυχένα
Οι «Αταιριάστοι» του ΣΚΑΪ παρατήρησαν αλλαγή στο βάδισμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και αποκάλυψαν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα 430 σχολεία σε όλη τη χώρα που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
LIFESTYLE
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:05 ∙ LIFESTYLE
Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα
15:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Ο Μπακασέτας πρώτος αρχηγός και επίσημα
15:16 ∙ LIFESTYLE
Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ανεβαίνει στον Λυκαβηττό για μια μεγάλη συναυλία
12:42 ∙ WHAT THE FACT