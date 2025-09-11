Οι «Αταίριαστοι» αποκάλυψαν το πρόβλημα του Μητσοτάκη: «Δεν στρίβει καλά, έχει έμπλαστρο στον αυχένα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/9) στην τελετή αγιασμού για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ένα από τα 430 σχολεία σε όλη τη χώρα που ανακαινίστηκαν στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας