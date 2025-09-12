Το ερωτικό τρίγωνο των σούπερ σταρ του τένις - Αλκαράθ και Σίνερ, βγαίνουν με το ίδιο μοντέλο;

Ο Ισπανός Carlos Alcaraz ποζάρει με τον Ιταλό Jannik Sinner, μετά τη νίκη του στον τελικό του απλού ανδρών του U.S. Open tennis championships, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στη Νέα Υόρκη

Η αυξανόμενη αντιπαλότητα εντός των κορτ, εξαπλώνεται και εκτός για δύο αστέρες του τένις, που φαίνεται πως διεκδικούν την ίδια γυναίκα, καθώς έβγαιναν μαζί της κατά τη διάρκεια του US Open.

Ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιάννικ Σίνερ αναμετρήθηκαν πρόσφατα σε έναν τρίτο συνεχόμενο τελικό Grand Slam, με τον 22χρονο να εκθρονίζει από το Νο1 τον Ιταλό Σίνερ.

Αλλά αυτά εντός του γηπέδου, γιατί εκτός, μετά τη νίκη του Ισπανού σούπερ σταρ ακολούθησαν φήμες ότι βγαίνει με το μοντέλο του Sports Illustrated, Μπρουκς Νέιντερ, η οποία είχε προηγουμένως σχέση με τον Σίνερ.

Και ένα δημοσίευμα του Page Six, έβαλε φωτιές, αποκαλύπτοντας πως η Νέιντερ πιθανότατα έβγαινε και με τους δύο φιναλίστ του US Open ανδρών την ίδια εποχή.

Το μοντέλο προηγουμένως απέκλεισε τους ισχυρισμούς ότι έβγαινε με τον Σίνερ στην εκπομπή του Jimmy Kimmel, αφότου η αδερφή της, Γκρέις Αν, πυροδότησε τις εικασίες ότι το ζευγάρι βγαίνει, όταν είπε ότι είναι ένας αθλητής του οποίου το όνομα «κάνει ρίμα με το winner» της είχε στείλει μήνυμα.

Εν τω μεταξύ, ο στενός κύκλος του Αλκαράθ υποβάθμισε τις φήμες για ειδύλλιο μεταξύ αυτού και της Νέιντερ, μετά τις φήμες που άρχισαν να κυκλοφορούν.

Η Γκρέις Αν ξαναχτύπησε ωστόσο, επιβεβαιώνοντας στο E! News ότι η αδερφή της και ο Αλκαθάρ έβγαιναν ραντεβού, λέγοντας ότι «οι φήμες είναι αληθινές».

Η Νέιντερ, είναι μόνη μετά τον χωρισμό της με τον Γκλεμπ Σαβτσένκο τον περασμένο Απρίλιο, ενώ ο Αλκαράθ έχει συνδεθεί ρομαντικά με τη Βρετανίδα τενίστρια Έμμα Ραντουκάνου, με τη συνεργασία τους στο τουρνουά μικτού διπλού US Open του περασμένου μήνα να τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο αυτές τις φήμες.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά τον περασμένο Ιούνιο, η Ραντουκάνου χαμογέλασε λέγοντας: «Είμαστε απλώς καλοί φίλοι».