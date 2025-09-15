Το «Happy Day» έκανε πρεμιέρα στον ALPHA για 13 η σεζόν – Τα λόγια της Τσιμτσιλή

«Πρώτη καλημέρα της σεζόν, της 13ης σεζόν για το Happy Day. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως περνούν τα χρόνια γιατί με εσάς περνούν πολύ όμορφα. Είστε ο έρωτας μας, η παρέα μας, το ξύπνημα μας, το πρωινό μας καφεδάκι. Είναι μια πολύ όμορφη συνήθεια που, πραγματικά, μπορεί να γκρινιάζουμε στο τέλος της σεζόν γιατί συνοδεύεται από ένα πολύ άγριο ξύπνημα αλλά μας λείπετε γρήγορα και ανυπομονούμε να γυρίσουμε σε εσάς», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην πρεμιέρα του «Happy Day».

Το πρωινό μαγκαζίνο του ALPHA βγήκε στον αέρα για 13 η σεζόν και Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Κώστας Φραγκολιάς, είναι στο πλευρό της παρουσιάστριας.

«Ειδικά αυτές τις 15 ημέρες της προετοιμασίας, μέχρι να βγούμε στον αέρα, θέλω να σας πω ότι ζούμε γι’ αυτή την πρώτη καλημέρα και για την καθημερινότητα που θα μπει και πάλι στον ρυθμό. Είστε ο έρωτα μας, ελπίζουμε να είμαστε και εμείς γιατί μας άρεσαν πάρα πολύ μηνύματα που μας λέγατε», πρόσθεσε η οικοδέσποινα.

