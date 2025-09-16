Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η τρυφερή ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ για τον σύζυγό της

Την περηφάνια και την αγάπη της για τον σύζυγό της, Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφρασε μέσω των social media η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ στο Instagram

«Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκΑν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!

Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Η σύζυγος του διάσημου μπασκετμπολίστα συνόδευσε την ανάρτησή της με μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία φαίνεται να φιλά τον σύζυγό της μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

https://www.instagram.com/p/DOmUgRfEQ_O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

