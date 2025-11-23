Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

Η Ειρήνη Σκλήβα είναι η μοναδική Ελληνίδα που κέρδισε τον εν λόγω τίτλο

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

Η Ειρήνη Σκλήβα, η μοναδική Ελληνίδα που έχει στεφθεί Μις Κόσμος

Η ακαταμάχητη ομορφιά της και η ήρεμη δύναμή της αποτέλεσαν το διαβατήριο για να ανοίξουν οι πόρτες της παγκόσμιας βιομηχανίας της μόδας. Η Ειρήνη Σκλήβα, η ωραιότερη γυναίκα της χώρας και με αποδείξεις, μπόρεσε να φορέσει το στέμμα της «Μις Κόσμος», στις 23 Νοεμβρίου του 1996, αποδεικνύοντας ότι η θεά Αφροδίτη… έχει απόγονο!

Σήμερα συμπληρώνονται 29 χρόνια από εκείνη τη μοναδική στιγμή όχι μόνο για την καλλονή αλλά και για την Ελλάδα, αφού από τότε καμία δεν κατάφερε να ξανακερδίσει αυτόν τον τίτλο. Για την ίδια ο δρόμος της ζωής μπορεί να την οδήγησε σε άλλα μονοπάτια, για όλους εμάς όμως η Ειρήνη Σκλήβα θα είναι για πάντα η απόλυτη καλλονή.

Η πορεία της

Η Ειρήνη ασχολήθηκε με το μόντελινγκ από 13 χρονών. Αφού κέρδισε τον τίτλο της «Μις Ελλάς» στα εθνικά καλλιστεία, σε ηλικία 18 ετών εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Μπανγκαλόρ της Ινδίας, κατά τη διάρκεια της μεγάλης διοργάνωσης «Μις Κόσμος». Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι νίκησε πραγματικά, δηλώνοντας τότε: «Είχα την αίσθηση ότι ήταν απλώς μια άλλη πρόβα… Στις πρόβες με είχαν χρησιμοποιήσει ως εικονική νικήτρια».

Έπειτα, επέστρεψε στην Ελλάδα όπου και ακολούθησε μία καριέρα στην τηλεόραση και το μόντελινγκ, με το πρόσωπό της να εμφανίζεται στα εξώφυλλα πολλών ελληνικών περιοδικών. Παράλληλα, συμμετείχε σε μεγάλες επιδείξεις μόδας παγκοσμίως, στην Αθήνα, το Μιλάνο και το Μόναχο.

Κατά τη διάρκεια των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, άφησε την υπογραφή της στην Ελιά: Το δέντρο της Αθήνας, ένα γλυπτό δέντρο ελιάς που βρισκόταν στο πάρκο ψυχαγωγίας της Πλατείας Νερού, και αντιπροσώπευε την επιστροφή των Ολυμπιακών Αγώνων στην πατρίδα τους.

Ο άντρας της ζωής της και η μεγάλη της αγάπη

Η Ειρήνη Σκλήβα υπήρξε ο μεγάλος πόθος των πιο περιζήτητων ανδρών. Εκείνη, όμως, ερωτεύτηκε και αγάπησε τον Νίκο Χιδήρογλου με τον οποίο έμειναν μαζί 15 περίπου χρόνια. Το love story ξεκίνησε μέσω... προξενιού μιας κοινής φίλης τους, λίγα χρόνια μετά τη στέψη της καλλονής στον παγκόσμιο διαγωνισμό ομορφιάς. Για χάρη του αγαπημένου της εγκατέλειψε ολοκληρωτικά την ενασχόλησή της με τις πασαρέλες και τις φωτογραφίσεις, βάζοντας ως προτεραιότητα την οικογένειά τους και το μεγάλωμα της κόρης τους Μαριτίνας. «Αυτό που μας κρατάει μαζί είναι ότι είμαστε ίδιοι στις απόψεις, υπάρχει αλληλοεκτίμηση, έχει καθένας τον χώρο του και τον χρόνο του, που είναι σημαντικό σε μια σχέση, και υπάρχει και αγάπη!», είχε πει.

Τα ωραία, όμως, δεν κρατούν για πάντα και το 2017 αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Καρπός αυτής της σχέσης ζωής είναι η 22χρονη πλέον Μαριτίνα, η οποία μοιάζει με τη μητέρα της σαν δύο σταγόνες νερό. «Και κάπως έτσι περάσανε 22 χρόνια… Εύχομαι κορούλα μου να έχεις μια υπέροχη ζωή, γεμάτη υγεία, ευλογία, αγάπη, φως και όπως εσύ την έχεις ονειρευτεί», έγραψε στις 22 Ιουλίου του 2025 για να ευχηθεί δημόσια στην κόρη της.

Η ζωή μακριά από τα φώτα

Η Ειρήνη Σκλήβα ποτέ δεν έβαλε μέσα της το μικρόβιο της δημοσιότητας. Έζησε όπως ήθελε, τόλμησε και πέτυχε, όμως η απόφασή της να αποσυρθεί ήταν συνειδητή. «Η ενασχόληση μου με τον χώρο της μόδας ξεκίνησε πολλά χρόνια πριν απο τον τίτλο, στις αρχές του ’90, όταν το μόντελινγκ βρίσκονταν στην ακμή του . Ήταν μια απόλυτα συνειδητή απόφαση … διότι έκρινα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να πω αντίο έχοντας ζήσει πολυ όμορφα πράγματα και γεμάτη υπέροχες εμπειρίες! Θα τα ξανάκανα όλα έτσι όπως συνέβησαν… Άλλωστε η πορεία μου δεν μου άφησε περιθώρια να δυσανασχετήσω και να μετανιώσω για κάτι», δήλωσε σε μία σπάνια συνέντευξη.

Εδώ και πολλά χρόνια, ζει μακριά από τα φώτα, αποφεύγοντας τις κοσμικές εμφανίσεις, τις τηλεοπτικές «περαντζάδες». Κρατά επαφή με τον κόσμο μέσα από τα social media, όπου δημοσιεύει κάποιες φωτογραφίες και το συμπέρασμα είναι ότι παραμένει το ίδιο κούκλα!

