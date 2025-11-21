Νέα «Μις Υφήλιος» η Μεξικανή Φατίμα Μπος: Ποια είναι η 25χρονη καλλονή

Η Φατίμα Μπος είναι η τέταρτη νικήτρια του διαγωνισμού Μις Υφήλιος από το Μεξικό. Η Μις Μεξικό Φατίμα Μπος στέφθηκε η νέα Μις Υφήλιος στην Ταϊλάνδη, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο επεισοδιακές σεζόν στην ιστορία του θεσμού. Η 25χρονη διαγωνιζόμενη είχε αποχωρήσει νωρίτερα τον Νοέμβριο από τον διαγωνισμό ομορφιάς, αφού ένας αξιωματούχος την επέπληξε δημόσια μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν.

Μία εβδομάδα αργότερα, δύο κριτές παραιτήθηκαν, με έναν από αυτούς να κατηγορεί τους διοργανωτές για νοθεία. Ο διαγωνισμός ομορφιάς Μις Υφήλιος, που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ, είναι ένας από τους μακροβιότερους διαγωνισμούς ομορφιάς στον πλανήτη. Οι πρόσφατες αντιπαραθέσεις, λένε οι αναλυτές, υπογραμμίζουν τις πολιτισμικές και στρατηγικές διαφορές μεταξύ των Ταϊλανδών και των Μεξικανών ιδιοκτητών.

H εστεμμένη καλλονή Φατίμα Μπος AP

Η Πραβινάρ Σινγκ από την Ταϊλάνδη κατέλαβε τη δεύτερη θέση, ενώ στις υπόλοιπες πέντε πρώτες θέσεις περιλαμβάνονται η Βενεζουέλα, οι Φιλιππίνες και η Ακτή Ελεφαντοστού. Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί τον διαγωνισμό Μις Υφήλιος για τέταρτη φορά και η φετινή εκπρόσωπός της θεωρήθηκε φαβορί.

Η 74η στέψη της Μις Υφήλιος από το 1952, σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα ενός οργανισμού να παραμείνει επίκαιρος και να εξελιχθεί από ένα τηλεοπτικό θέαμα που πραγματοποιείται μία φορά τον χρόνο σε ένα brand μέσων ενημέρωσης έτοιμο να παρουσιαστεί στο TikTok.

Δράμα στη Μπανγκόκ

Τα καλλιστεία διοργανώνονται από τον Ταϊλανδό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ναβάτ Ιτσαραγκράσιλ, ο οποίος είναι γνωστός στους θαυμαστές ως ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Miss Grand International, ενός μικρότερου διαγωνισμού με έδρα την Ταϊλάνδη, γνωστός για την έντονη παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο ίδιος κατέχει την άδεια να παρουσιάσει τον φετινό διαγωνισμό ομορφιάς Μις Υφήλιος, ενώ η διοργάνωση διοικείται από το Μεξικό από τον επιχειρηματία Ραούλ Ρότσα.

Οι βασίλισσες από τη Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική κυριάρχησαν στον διαγωνισμό στα πρώτα του χρόνια, αλλά τις τελευταίες δεκαετίες αναδεικνύονται καλλονές από τη Νοτιοανατολική Ασία, ιδιαίτερα την Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία, όπου τα στέμματα των καλλιστείων έχουν γίνει μια διέξοδος από τη φτώχεια ή ένα γρήγορο πάσο για κορίτσια που ονειρεύονται να γίνουν διασημότητες.

Αλλά τα πράγματα πήραν δραματική τροπή σε μια τελετή πριν από τα καλλιστεία στις αρχές αυτού του μήνα, όταν ο Ναβάτ επέπληξε την Μις Μεξικό, Φατίμα Μπος, μπροστά σε δεκάδες διαγωνιζόμενες επειδή δεν δημοσίευσε διαφημιστικό περιεχόμενο. Όταν εκείνη έφερε αντίρρηση, κάλεσε την ασφάλεια και απείλησε να αποκλείσει όσους την υποστήριζαν. Η Μεξικανή καλλονή στη συνέχεια έφυγε από την αίθουσα και άλλοι αποχώρησαν μαζί της σε ένδειξη αλληλεγγύης.

Οι διαγωνιζόμενες στον τελικό γύρο της διοργάνωσης AP

Ο Οργανισμός Μις Υφήλιος καταδίκασε τη συμπεριφορά του Ναβάτ ως «κακόβουλη» και ο Ρότσα, μιλώντας μέσω βίντεο από το Μεξικό, είπε στον Ταϊλανδό συνεργάτη του να «σταματήσει». Ο Ναβάτ αργότερα ζήτησε συγγνώμη, ισχυρίστηκε ότι ορισμένα από τα λόγια του παρερμηνεύτηκαν και εστάλη αντιπροσωπεία διεθνών στελεχών για να αναλάβει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Μια εβδομάδα αργότερα, δύο δικαστές παραιτήθηκαν, με έναν από αυτούς να κατηγορεί τους διοργανωτές για νοθεία στη διαδικασία επιλογής. Ο Γάλλο-Λιβανέζος μουσικός Ομάρ Χαρφούς, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του από την οκταμελή κριτική επιτροπή ισχυρίστηκε ότι μια «αυτοσχέδια κριτική επιτροπή» είχε προεπιλέξει τους φιναλίστ ενόψει του τελικού. Ώρες αργότερα, ο πρώην αστέρας του γαλλικού ποδοσφαίρου Κλοντ Μακελέλε ανακοίνωσε επίσης ότι αποσύρεται, επικαλούμενος «απρόβλεπτους προσωπικούς λόγους».

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής περιοδείας για την βραδινή ενδυμασία το βράδυ της Τετάρτης, η Μις Τζαμάικα έπεσε κατά λάθος στη σκηνή και χρειάστηκε να βγει εσπευσμένα από το θέατρο με φορείο. Αναρρώνει στο νοσοκομείο.

Το μέλλον του διαγωνισμού ομορφιάς

Επί χρόνια, το τηλεοπτικό κοινό για τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» μειώνεται σταθερά, καθώς οι θαυμαστές στρέφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο TikTok και το Instagram, πρώην κάτοχοι του τίτλου, ακόμη και οι επιλαχούσες, διατηρούν λογαριασμούς με εκατομμύρια ακόλουθους, με αποτέλεσμα να μετατραπούν σε influencer. Σε αυτό το σύμπαν ηλεκτρονικού εμπορίου μπαίνουν οι «βασίλισσες» του διαγωνισμού Miss Grand International του Ναβάτ, πουλώντας εμπορεύματα σε ζωντανές μεταδόσεις - τα οποία προσπάθησε να εισαγάγει στα καλλιστεία «Mις Υφήλιο»

Αλλά στη λατινοαμερικανική πλευρά, οι βασίλισσες ομορφιάς εξακολουθούν να θεωρούνται λαμπερές τηλεοπτικές διασημότητες. Μάλιστα, διοργανώθηκε και ένα ριάλιτι σόου Μις Υφήλιος για αυτό το κοινό και η νικήτρια - μια Λατίνα από τη Δομινικανή Δημοκρατία που στέφθηκε Μις Υφήλιος - διαγωνίζεται στον κύριο διαγωνισμό ομορφιάς στην Μπανγκόκ.

Κι ενώ οι αντιπαραθέσεις αναδεικνύουν την επιχειρηματική πλευρά του διαγωνισμού , πρώην «βασίλισσες» της ομορφιάς συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους για να προωθήσουν και φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η κάτοχος του τίτλου του 2018, Κατριόνα Γκρέι, προέτρεψε τους 13,8 εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram να βοηθήσουν μια φιλανθρωπική οργάνωση που θα προσφέρει ασφαλές πόσιμο νερό σε χιλιάδες άστεγους από τους διαδοχικούς υπερτυφώνες στις Φιλιππίνες.

Οι διαγωνισμοί ομορφιάς εξακολουθούν να δέχονται επικρίσεις για την αντικειμενοποίηση των γυναικών. Ωστόσο, ενώ η πλειοψηφία των διαγωνιζομένων φορούσε μπικίνι δύο τεμαχίων για τον διαγωνισμό του 2025, σε όσες προέρχονταν από συντηρητικές χώρες επιτράπηκε να καλύψουν ολόκληρο το σώμα τους στις εμφανίσεις με μαγιό.

«Φυσικά, δεν θα είναι για όλους και πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που διαφωνούν. Αλλά όσο οι βασικές αξίες παραμένουν άθικτες, πιστεύω ότι οι διαγωνισμοί ομορφιάς θα έχουν πάντα έναν ρόλο να διαδραματίσουν στην κοινωνία», δήλωσε η πρώην πρόεδρος, Πόλα Σουγκάρτ. Είπε ότι η ενδυνάμωση των γυναικών θα πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα του οργανισμού. «Ο διαγωνισμός Μις Υφήλιος δεν είναι τίποτα αν δεν ενδυναμώνεις τις γυναίκες που διαγωνίζονται».

Διαβάστε επίσης