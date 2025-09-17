Όταν ο Μπιλ Κλίντον φλέρταρε ανοιχτά την κοπέλα του Τσάρλι Σιν - Το σκάνδαλο Λεβίνσκι ήρθε μετά

O ηθοποιός Τσάρλι Σιν στην αυτοβιογραφία του, ανοίγει το κουτί των αναμνήσεών του, περιγράφοντας ανέκδοτα περιστατικά από την ταραχώδη προσωπική και επαγγελματική του ζωή.

Μία ωστόσο έχει τραβήξει την προσοχή, που εύκολα μπορεί να θεωρηθεί ως προάγγελος ενός προεδρικού σκανδάλου.

Πρωταγωνιστές, ο τότε κυβερνήτης του Αρκάνσας, Μπιλ Κλίντον και η τότε φίλη του Τσάρλι Σιν, επίσης ηθοποιός Ντόλι Φοξ.

Charlie Sheen - Dolly Fox X/twitter

Το 1987, καυά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας « Three for the Road» στο Αρκάνσας μαζί με τον Άλαν Ρακ και την Κέρι Γκριν, το καστ έλαβε μια απροσδόκητη πρόσκληση για φωτογράφιση στο σπίτι του τότε κυβερνήτη Μπιλ Κλίντον.

Όπως αφηγείται ο Σιν στο βιβλίο του, η στιγμή ήταν «σουρεαλιστική» και αποφάσισε να παραστεί συνοδευόμενος από την κοπέλα του, Dolly Fox .

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ ο Τσάρλι Σιν απαντούσε σε ερωτήσεις ενός δημοσιογράφου, άκουσε τον Ρακ να γελάει. Αργότερα, ο συμπρωταγωνιστής του θα του αποκάλυπτε ότι κρυφάκουσε τον Κλίντον να ψιθυρίζει σε έναν από τους βοηθούς του: «Μάθε ό,τι μπορείς για την μελαχρινή», αναφερόμενος στην Ντόλι. «Μέχρι σήμερα, ο Άλαν ορκίζεται ότι αυτή ήταν η ακριβής φράση», έγραψε ο Σιν.

Στην πραγματικότητα, ο ηθοποιός αναλογίζεται επίσης στο βιβλίο πώς αυτό το επεισόδιο προμήνυε τη συμπεριφορά που, χρόνια αργότερα, θα έθετε τον Κλίντον στο επίκεντρο ενός προεδρικού σκανδάλου, του γνωστού «Μόνικα Λεβίνσκι».

Η Μόνικα Λεβίνσκι και η μητριά της, Μπάρμπαρα Λεβίνσκι, σπρώχνουν μέσα από ένα μεγάλο πλήθος δημοσιογράφων καθώς φεύγουν από ένα εστιατόριο στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια - Φεβρουάριος 1998 AP/Nick Ut)

Ο Σιν σχολιάζει ότι η συμπεριφορά του Μπιλ Κλίντον «που μετέτρεψε μία αθώα ασκούμενη σε ένα οικείο όνομα σε όλο τον κόσμο» φαίνεται να ξεκίνησε πολύ πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Χρόνια αργότερα, ενώ ο Τσάρλι Σιν βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης το 1999, παρακολούθησε τις ακροάσεις για την παραπομπή του πρώην προέδρου στην τηλεόραση μαζί με άλλους ασθενείς.

«Έπαιρνα ακόμα φάρμακα αποτοξίνωσης και κανείς δεν με πίστευε. Είπα κυριολεκτικά φωναχτά στην ομάδα που είχε συγκεντρωθεί γύρω από την τηλεόραση: "Εντάξει, θα το γράψω σε ένα βιβλίο κάποια μέρα και μπορείτε όλοι να πάτε να γ@...". (Και να 'μαστε εδώ)», έγραψε.

