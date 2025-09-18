Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

Τι δείχνουν τα ραβασάκια της Nielsen στην πρωινή και μεσημεριανή ζώνη

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

Η Κατερίνα Καινούργιου 

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μεγάλο ενδιαφέρον κυλά η πρώτη εβδομάδα μαχών στην πρωινή ζώνη της TV, με την Κατερίνα Καινούργιου, τον Γιώργο Λιάγκα και τους «Αταίριαστους» να οδηγούν την κούρσα.

Συγκεκριμένα, η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού, συγκεντρώνοντας 14,8%. Στο σύνολο η Κατερίνα Καινούργιου έκανε 13%. Ο Γιώργος Λιάγκας και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκαν στο 16,8% του συνόλου και στο 12,9% του δυναμικού κοινού, με τον παρουσιαστή να ανεβάζει στροφές. Μία καλή χρονιά διανύουν και οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, που αντιμετωπίζουν στα ίσα την ψυχαγωγία, καταγράφοντας χθες 17,5% και 9,4% αντίστοιχα.

Το «Buongiorno» του MEGA έκανε 10,2% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Breakfast@STAR» 6,6% και 8,5%. Την ίδια ώρα το «10 Παντού» του OPEN σημείωσε 7,9% στο σύνολο και 6,3% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Live You» του ΣΚΑΪ κράτησε το 11,9% του συνόλου και το 6,2% των τηλεθεατών 18-54.

Και μπορεί στην πρωινή ζώνη τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα, τα μεσημέρια όμως η κατάσταση δυσκολεύει και τα μονοψήφια πρωταγωνιστούν. Μοναδική εξαίρεση ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» του MEGA, που κατέγραψε 17,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» έκανε 7,4% και 4,3% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο «Το’χουμε» περιορίστηκε στο 3,9% και στο 3,8%, ενώ το «Power talk» δεν ξεπέρασε το 4% και το 3,2% αντίστοιχα. Οι «Καθαρές κουβέντες» του OPEN βρέθηκαν στο 5,7% του συνόλου και στο 3,5% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά στο «Στούντιο 4»; Κατέγραψε στην ΕΡΤ1 8% στο σύνολο και 7,7% στους τηλεθεατές 18-54.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΠΑΙΔΕΙΑ

Μετεγγραφές πρωτοετών φοιτητών: Πότε θα πραγματοποιηθούν - Οι αλλαγές στην διαδικασία

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

11:03ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League

11:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυλαία στην πρεμιέρα με ντέρμπι σε «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και «Etihad» - Το πρόγραμμα

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Αναβλήθηκε η δίκη του 32χρονου για τις επιθέσεις σε γυναίκες στο Αιγάλεω

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσίδα πούλησε την ψυχή της για 100.000 ρούβλια και τα ξόδεψε σε κούκλες Labubu

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωστής Χατζηδάκης για μεταναστευτικό: Οι ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί από όλες τις εισόδους

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

10:23LIFESTYLE

H ρωσική «Eurovision» επιστρέφει: Mε την ελληνικής καταγωγής Vassy οι ΗΠΑ στον διαγωνισμό Intervision

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Ερευνητές χτίζουν τεχνητές φωλιές για να σώσουν παπαγάλους που απειλούνται με εξαφάνιση

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με φιλικό Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν και Champions League

10:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θέλει να βάλει τα «έξυπνα» γυαλιά σε Apple και Google

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Τράκαρε σε τοίχο» ο Ολυμπιακός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Ραντεβού Τραμπ - Στάρμερ στο Τσέκερς: Οι συμφωνίες δισ. δολαρίων και το «αγκάθι» Έπσταϊν

09:49ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσό άγαλμα» έκανε τον Τραμπ το bitcoin για την υποστήριξή του

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξυπνήσαμε με φθινόπωρο, πόσο θα διαρκέσει η ψύχρα - Ζημιές στο Βόλο

09:33ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Τα αυτοκίνητα πέφτουν το ένα πάνω στο άλλο

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Η αλήθεια για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο του Ουίνδσορ - Γιατί προκάλεσε αντιδράσεις

09:41ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί σταθμοί του μετρό λόγω εκδηλώσεων για τη δολοφονία Φύσσα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Οι τελευταίες στιγμές του Γιώργου Παυλάκη: «Σε έχασα ρε φίλε μέσα σε 15’, δεν σε πρόλαβα», γράφει ο Κωνσταντίνος Φλαμής

10:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μηνύει γνωστό ράπερ 25χρονη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και διαρροή προσωπικών τους στιγμών: «Μου έριξε αγκωνιά στο πρόσωπο»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Ερωτήματα για τον 40χρονο που βρέθηκε νεκρός σε κάδο ανακύκλωσης - Τι ερευνούν οι Αρχές

08:01ΕΛΛΑΔΑ

Δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτεμβρίου 2013: Μιλούν στο Newsbomb φίλοι και οι δικηγόροι της οικογένειάς του

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 29χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε πεζοδρόμιο

10:26LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό bullying στην Πάτρα: Τέσσερις ανήλικες εξανάγκασαν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια αλλιώς θα την μαχαίρωναν

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

08:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένστολοι: Τι αυξήσεις θα λάβουν από 1η Οκτωβρίου - Σε ποια περίπτωση θα τις πληρωθούν αναδρομικά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Και δεύτερος απεργός πείνας στην πλατεία Συντάγματος

06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Πρωτοπορία: Όπλα με την ταχύτητα του φωτός - Το νέο αναχαιτιστικό με λέιζερ που παρουσίασε το Ισραήλ

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ