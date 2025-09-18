Τηλεθέαση: Οι νικητές της πρωινής ζώνης και τα μονοψήφια του μεσημεριού

Με μεγάλο ενδιαφέρον κυλά η πρώτη εβδομάδα μαχών στην πρωινή ζώνη της TV, με την Κατερίνα Καινούργιου, τον Γιώργο Λιάγκα και τους «Αταίριαστους» να οδηγούν την κούρσα.

Συγκεκριμένα, η «Super Κατερίνα» του ALPHA βρέθηκε στην πρώτη θέση του δυναμικού κοινού, συγκεντρώνοντας 14,8%. Στο σύνολο η Κατερίνα Καινούργιου έκανε 13%. Ο Γιώργος Λιάγκας και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκαν στο 16,8% του συνόλου και στο 12,9% του δυναμικού κοινού, με τον παρουσιαστή να ανεβάζει στροφές. Μία καλή χρονιά διανύουν και οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ, που αντιμετωπίζουν στα ίσα την ψυχαγωγία, καταγράφοντας χθες 17,5% και 9,4% αντίστοιχα.

Το «Buongiorno» του MEGA έκανε 10,2% στο σύνολο και 9,2% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Breakfast@STAR» 6,6% και 8,5%. Την ίδια ώρα το «10 Παντού» του OPEN σημείωσε 7,9% στο σύνολο και 6,3% στους τηλεθεατές 18-54. Το «Live You» του ΣΚΑΪ κράτησε το 11,9% του συνόλου και το 6,2% των τηλεθεατών 18-54.

Και μπορεί στην πρωινή ζώνη τα πράγματα να είναι ξεκάθαρα, τα μεσημέρια όμως η κατάσταση δυσκολεύει και τα μονοψήφια πρωταγωνιστούν. Μοναδική εξαίρεση ο Νίκος Ευαγγελάτος με το «Live News» του MEGA, που κατέγραψε 17,1% στο σύνολο και 13,7% στο δυναμικό κοινό.

Στο μέτωπο του ΣΚΑΪ, η ταξιδιωτική εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» έκανε 7,4% και 4,3% αντίστοιχα. Το μαγκαζίνο «Το’χουμε» περιορίστηκε στο 3,9% και στο 3,8%, ενώ το «Power talk» δεν ξεπέρασε το 4% και το 3,2% αντίστοιχα. Οι «Καθαρές κουβέντες» του OPEN βρέθηκαν στο 5,7% του συνόλου και στο 3,5% του δυναμικού κοινού. Όσον αφορά στο «Στούντιο 4»; Κατέγραψε στην ΕΡΤ1 8% στο σύνολο και 7,7% στους τηλεθεατές 18-54.

