Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι είπε στις φήμες για 100.000 ευρώ και το πάρτι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

«Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Τι είπε στις φήμες για 100.000 ευρώ και το πάρτι για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός 

Η μεγάλη επιτυχία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ στο Eurobasket 2025, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου ύστερα από 16 χρόνια, συνοδεύτηκε από έντονο παρασκήνιο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός βρέθηκε στο προσκήνιο, έπειτα από δημοσίευμα που τον ήθελε να είναι η πρώτη επιλογή της αποστολής για το γλέντι της επιστροφής.

Σύμφωνα με όσα γράφτηκαν, η συνεργασία δεν προχώρησε, καθώς ο Κωνσταντίνος Αργυρός φέρεται να ζήτησε 100.000 ευρώ για να φιλοξενηθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται, το πάρτι μεταλλίου της Εθνικής Ομάδας. Έτσι, οι διεθνείς κατέληξαν τελικά στο κέντρο του Θοδωρή Φέρρη, με τις εικόνες της βραδιάς να γίνονται γρήγορα viral.

Τι απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε για πρώτη φορά θέση μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι». Ο τραγουδιστής κράτησε χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να τροφοδοτήσει τη συζήτηση:

«Εγώ δεν έχω να πω κάτι παιδιά. Τοποθετήθηκε ο γενικός μάνατζερ της Εθνικής, από εκεί και πέρα εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο», ανέφερε αρχικά.

«Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο», κατέληξε ο καλλιτέχνης.

