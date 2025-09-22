Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Ο πέμπτος κύκλος της σειράς «Η Γη της Ελιάς» επέστρεψε 

Newsbomb

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

Η Γη της Ελιάς 

LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Γη της Ελιάς» επέστρεψε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, με τον πέμπτο κύκλο. Η επιτυχημένη σειρά του MEGA έκανε πρεμιέρα και είχε τηλεθέαση.

Χαρακτηριστικά συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3% στο γενικό σύνολο ενώ στο τέταρτο από 22:00 έως 22:15 κατέγραψε 20,9%.

Αντίθετα, στο δυναμικό κοινό τα ποσοστά ήταν πιο χαμηλά, με μέσο όρο 8,4%.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Έφυγε από την ζωή ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

11:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ο εμποδιστής Ρεξ φέρνει την πρώτη φθινοπωρινή κακοκαιρία

11:36ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ιαπωνίας

11:36ΕΘΝΙΚΑ

«Eunomia 6-25»: Εντυπωσιακές εικόνες από την αεροναυτική άσκηση Ελλάδας, Κύπρου, Γαλλίας και Ιταλίας

11:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Οδηγός έτρεχε με 187 χλμ./ώρα στη λεωφόρο Συγγρού

11:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League: Πρεμιέρα με σούπερ προσφορές και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

11:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επαναπατρίζονται 86 ελληνικές αρχαιότητες από ιδιωτική συλλογή του εξωτερικού

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

11:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς από Γαλάτσι: «Με έργα ουσίας και όχι υποσχέσεις, χτίζουμε την Αττική που αξίζουμε»

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

10:57ΕΘΝΙΚΑ

Νέα NAVTEX της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά σήμερα στο Αιγαίο

10:53ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ξεκίνησε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πάνω από 700.000 αυτοκίνητα χωρίς ΚΤΕΟ στην Ελλάδα

10:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας: Φίτσιου και Αναστασιάδου πέρασαν στον τελικό του διπλού σκιφ

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» ο ερχομός του φθινοπώρου – Πότε θα έρθει η πρώτη κακοκαιρία

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: «Κάποιοι προσπάθησαν να με φάνε» έλεγε η 59χρονη σε βίντεο και ευχαριστούσε τον αδελφό της

09:59WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

10:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Οι 4 μεγάλες συστημικές τράπεζες είναι βολεμένες με 30-40 μεγάλους πελάτες - Ποια χαρακτήρισε την πιο πετυχημένη τράπεζα στην Ελλάδα, τι είπε για τον 5ο πόλο

10:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η έλευση του φθινοπώρου - Ήρθε η ώρα για μακρυμάνικα λόγω κακοκαιρίας από Ιταλία

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης: Προχωρούμε στην εγκατάσταση ένστολων, μάχιμων, πολύ εξειδικευμένων αστυνομικών στους καταυλισμούς Ρομά

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: Γιατί τελείωσαν οι πινακίδες κυκλοφορίας για μοτοσικλέτες - Οι ευθύνες, οι καθυστερήσεις και τι θα γίνει με τους νέους ιδιοκτήτες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο ατύχημα είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου

03:50ΕΛΛΑΔΑ

Την Άνοιξη παραδίδεται πλήρως σε κυκλοφορία ο Ε65 – Θα συνδέει απευθείας την Αθήνα με την Εγνατία οδό

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Μια φωτογραφία «ξεσκέπασε» την 62χρονη που έκρυψε τη σορό της μητέρας της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανοί κατέστρεψαν για πρώτη φορά αμφίβια ρωσικά αεροσκάφη Beriev στην Κριμαία - Βίντεο

18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση Αρναούτογλου για έντονες βροχές - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:10ΚΟΣΜΟΣ

«Στείλτε τις κόρες σας ή δεν θα λάβετε βοήθεια»: Πώς οι Ταλιμπάν καθιστούν τα θρησκευτικά σχολεία τη μόνη επιλογή για τα κορίτσια

04:22ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Άγιον Όρος - Αισθητός σε πολλές περιοχές

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ - Λυπάμαι, Έρικα»

11:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Ο Χολμς αποθέωσε τον Σλούκα: «Το "αφεντικό" θα σε βρει στη σωστή θέση, είναι ηγέτης στο παρκέ»

11:02LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: Η Σίσσυ Χρηστίδου είναι η κοκκινομάλλα της ελληνικής τηλεόρασης - Πώς σχολίασε την αλλαγή στην εμφάνισή της

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο σε επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ