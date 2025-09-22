Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα
Ο πέμπτος κύκλος της σειράς «Η Γη της Ελιάς» επέστρεψε
Η «Γη της Ελιάς» επέστρεψε την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, με τον πέμπτο κύκλο. Η επιτυχημένη σειρά του MEGA έκανε πρεμιέρα και είχε τηλεθέαση.
Χαρακτηριστικά συγκέντρωσε μέσο όρο 19,3% στο γενικό σύνολο ενώ στο τέταρτο από 22:00 έως 22:15 κατέγραψε 20,9%.
Αντίθετα, στο δυναμικό κοινό τα ποσοστά ήταν πιο χαμηλά, με μέσο όρο 8,4%.
