Η Γη της ελιάς: Επιστρέφει με νέα επεισόδια, φόνους και διαζύγια

Η σειρά του MEGA κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η Γη της ελιάς: Επιστρέφει με νέα επεισόδια, φόνους και διαζύγια
Οι φανατικοί της μυθοπλασίας και της σειράς του MEGA, «Η Γη της ελιάς», ανυπομονούν για τα νέα επεισόδια. Το σίριαλ κάνει πρεμιέρα, την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, με τους ήρωες να επιφυλάσσουν εκπλήξεις. Οι σχέσεις δοκιμάζονται, οι συμμαχίες μεταβάλλονται και κάθε επιλογή αφήνει το αποτύπωμά της σε ένα τοπίο που αλλάζει διαρκώς.

h-gh-ths-eliaseep-1-6-10.jpg

Στο πρώτο επεισόδιο, όλοι έχουν παγώσει με τον γάμο που δεν έγινε. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τον Μιλτιάδη όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Στη συνέχεια, ζητάει εξηγήσεις από την κόρη του, αλλά εκείνη δεν λέει την αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής. Η Χάιδω θυμώνει πολύ με τη Βασιλική και πλέον δεν σκοπεύει να της χαριστεί.

h-gh-ths-eliaseep-1-6-7.jpg

Οι φιλοξενούμενοι από την Κρήτη έρχονται σε δύσκολη θέση από τις εξελίξεις, αλλά η είδηση που μαθαίνουν από τον Μανώλη για το μωρό που βρέθηκε στην πόρτα τους, στα Χανιά, θα τους υποχρεώσει να επιστρέψουν άρον - άρον. Εκεί, η Αλεξάνδρα θα έρθει αντιμέτωπη με μια πληροφορία που θα την ταράξει πολύ και θα τη γυρίσει σε μια πολύ οδυνηρή μνήμη για την οικογένεια των Ρουσσάκηδων.

h-gh-ths-eliaseep-1-6-9.jpg

Η Αθηνά καβγαδίζει άγρια με τον Τζον και του ζητά διαζύγιο. Αργότερα, η Φιλιώ της αποκαλύπτει ότι τα ύποπτα τηλεφωνήματα του Τζον είχαν αποδέκτη την Ιουλία κι έτσι πηγαίνει να την αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο.

Στο μεταξύ, η αστυνομία ψάχνει για την Άννα και τον Αποστόλη, χωρίς κανείς να γνωρίζει τη φρίκη που υπομένει εκείνη στα χέρια των βιαστών της. Εν τω μεταξύ, η Άννα αρπάζει ένα όπλο και σκοτώνει τους βασανιστές της.

h-gh-ths-eliaseep-1-6-8.jpg

