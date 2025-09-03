Η Γη της ελιάς spoiler: Έτσι ξεκινά ο νέος κύκλος

Η πρεμιέρα της σειράς «Η Γη της ελιάς» έχει οριστεί για την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, στις 21.00, στο MEGA. Τα τρέιλερ μάς έχουν δώσει μία γεύση για το τι θα δούμε, όμως τα πρώτα επεισόδια θα είναι-φωτιά!

Όλοι ασχολούνται με τους λόγους που δεν έγινε ο γάμος Βασιλικής-Μιλτιάδη. Ο Στάθης λαμβάνει ένα μήνυμα από τον νεαρό όπου του αποκαλύπτει ότι είδε τη Βασιλική με άλλον. Ο Λυκούργος αποκαλύπτει στη Χάιδω τα πάντα για τη σχέση του Στέφανου και της Βασιλικής, με την πρώτη να πέφτει από τα σύννεφα.

Παράλληλα, οι εντάσεις ανάμεσα σε Αθηνά και Τζον συνεχίζονται με το διαζύγιο να είναι μονόδρομος. Η Άννα θα σκοτώσει τους βιαστές της, ενώ η τύχη του Αποστόλη αγνοείται.

Στην Κρήτη, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Η Αλεξάνδρα καταγγέλλει τον Σήφη για κακοποίηση, με τη βοήθεια του γιου της, και η αστυνομία ξεκινά έρευνα για να τον εντοπίσει και να περάσει αυτόφωρο για τις σωματικές βλάβες που της προκάλεσε. Η μοίρα, όμως, παίζει τα δικά της παιχνίδια και σύντομα ο Σήφης βρίσκεται νεκρός με πολλαπλές μαχαιριές. Στο κάδρο των υπόπτων μπαίνουν πολλοί, όπως η ίδια η Αλεξάνδρα. Η αλήθεια, όμως, μάλλον απέχει πολύ.

