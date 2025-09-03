Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

Όσα θα δούμε Grand Hotel, Παιχνίδια εκδίκησης, Γη της ελιάς, Άγιος Έρωτας και Ηλέκτρα, έρχονται ξανά!

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια
Κέρδισαν το στοίχημα της τηλεθέασης, αγαπήθηκαν από τους τηλεθεατές και επιστρέφουν τη φετινή χρονιά για να καθηλώσουν. Παραγωγές μυθοπλασίας κάνουν come back με νέους κύκλους επεισοδίων και πολλές ανατροπές.

H μεγάλη επιτυχία της ΕΡΤ1, «Ηλέκτρα», κάνει πρεμιέρα για φέτος στις 15 Σεπτεμβρίου στις 20.30. Σε σκηνοθεσία Βίκυς Μανώλη και σενάριο των Μαντώς Αρβανίτη και Θωμά Τσαμπάνη, αυτή η συγκλονιστική παραγωγή έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των τηλεθεατών, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες αφηγήσεις είναι τόσο δυνατές, που δεν τελειώνουν ποτέ. Στην τρίτη σεζόν η Ηλέκτρα θα πορευτεί από τα απόλυτα δεσμά της φυλακής προς την ελευθερία.

Μια ελευθερία όμως που δεν της την προσφέρει κανένας έρωτας, κανένας άντρας, αλλά η επιτακτική ανάγκη της να χειραφετηθεί, να σπάσει τα δεσμά που το παρελθόν έχει τυλίξει γύρω της και ν’ αναζητήσει, καθάρια, λυτρωμένη, μια νέα ζωή. Η υπέροχη τηλεοπτική παρέα της Έμιλυς Κολιανδρή, του Αποστόλη Τότσικα, της Όλγας Μιχαλοπούλου και του Θανάση Πατριαρχέα θα ενδυναμωθεί με νέους χαρακτήρες, που θα ενσαρκώσουν «δυνατά» ονόματα ηθοποιών, όπως ο Δημήτρης Σέρφας, ο Ιωσήφ Πολυζωίδης και άλλοι και θα εμπλουτιστεί με απρόσμενες ανατροπές στην πλοκή.

Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου έρχεται «Η Γη της ελιάς» του MEGA με τον ανατρεπτικό τελευταίο κύκλο. Τα teasers μάς δίνουν μία γεύση για το τι θα δούμε και το σασπένς κορυφώνεται. Ο Σήφης δολοφονείται. Η Αλεξάνδρα, την οποία κακοποιούσε για χρόνια, μπαίνει στο κάδρο των υπόπτων όπως και ο γιος τους. Βέβαια, αυτό που δεν γνωρίζουν αρκετοί είναι ότι ο Σήφης ήταν μπλεγμένος με βρώμικες δουλειές, ενώ είχε σκορπίσει πόνο και σε αρκετούς άλλους ανθρώπους. Η ζωή του Στέφανου κλονίζεται. Η Βασιλική περνά πλέον σε δεύτερη μοίρα για εκείνον, αφού η μικρή Μαλένα εμφανίζεται και είναι κόρη του. Το κοριτσάκι έχει χάσει τη φωνή του λόγω σοκ, αφού είδε έναν φόνο, και κάποιοι το κυνηγούν. Μπλεγμένη βρίσκεται και η Ισμήνη. Βλέπει τον Αντώνη σε παράνομες δουλειές και γρήγορα καταλαβαίνει ότι πρόκειται για κύκλωμα trafficking. H ζωή της κινδυνεύει αφού θέλουν να την σκοτώσουν.

gh-ths-elias-neo-treiler-skhnes.jpg

Το καθηλωτικό «Grand Hotel» επιστρέφει στις 22 Σεπτεμβρίου με καθημερινά επεισόδια στον ΑΝΤ1, ενώ την ίδια εβδομάδα θα κάνει πρώτη επίσημη για 2η σεζόν και η σειρά «Παιχνίδια εκδίκησης». Στο πολυτελές ξενοδοχείο του Αμαρουσίου, που ανοίγει ξανά για να υποδεχτεί το κοινό, οι νέοι ήρωες θα είναι πολλοί. Στη νέα σεζόν κάνει την εμφάνισή της η Φρίντα Ζάππα (Δανάη Μιχαλάκη). Η κολλητή φίλη της Αλίκης θα γίνει ο φύλακας-άγγελος και νομικός σύμβουλός της με σκοπό να τη σώσει από τον Ρήγα. Αποφασιστική, δυναμική, φεμινίστρια, επαναστάτρια, δεν θα γλιτώσει από τα δίχτυα του έρωτα και η κατάσταση θα γίνει περίπλοκη.

grand-hotel-trailer-backstage-3.jpg

Στα νέα επεισόδια, το πρόσωπο που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του υποκόσμου έρχεται και αναλαμβάνει δράση! Ο Γεράσιμος Χατζημήτρος (Γιάννης Στάνκογλου) φέτος κάνει check in στο «Grand Hotel» και παραδίδει την ταυτότητά του στη ρεσεψιόν. Από φτωχή οικογένεια, με παππού ήρωα της Επανάστασης και πατέρα καταδικασμένο για προδοσία, είναι μπλεγμένος με λαθρεμπόριο όπλων, τσιγάρων, ναρκωτικών. Με τη βοήθεια του Αλέξανδρου Ντεσλόρ και ενός ακόμη κρυφού συνεργάτη κάνει τα πάντα για να καταστρέψει το ξενοδοχείο, προκειμένου να μετατρέψει όλη την περιοχή σε βιομηχανική ζώνη. Αδίστακτος, αριβίστας και ευθύς στα όρια της ωμότητας, παραπλανά τον Χαραλάμπη με κάθε τρόπο, αλλά και ερωτεύεται το λάθος πρόσωπο.

Ο γοητευτικός Παναγιώτης Μπουγιούρης εισβάλλει, επίσης, ως Διονύσης Παναγόπουλος. Προσλαμβάνεται στη θέση του νέου μαιτρ, ωστόσο θέλει να πάρει εκδίκηση. Ευχάριστος, ήρεμος, εφευρετικός και εργατικός, ερωτεύεται την Κυβέλη και σίγουρα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Όσον αφορά στον «Άγιο Έρωτα» του ALPHA; Στις 22 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, θα κάνει πρεμιέρα με πολλές ανατροπές. «Είμαστε ξανά στο αγαπημένο μας Γαλαξίδι που είναι πια ο καμβάς της σειράς και έχει μπει μέσα στην καρδιά μας. Ξεκινάμε από εδώ γιατί είναι ένα μέρος το οποίο μας δένει και σαν ομάδα και πάντα φεύγουμε πολύ πιο συγκινημένοι ενωμένοι και γεμάτοι. Είμαστε εδώ για τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν η οποία θα είναι ανατρεπτική και πολύ διαφορετική από την πρώτη. Έχουμε νέες αφίξεις ηθοποιών που θα φέρουν τα πάνω κάτω στη σειρά, όπως ο Γιώργος Καραμίχος και η Γιούλικα Σκαφιδά», είπε ο σκηνοθέτης, που υπογράφει τη σειρά, Πιέρρος Ανδρακάκος.

1756832800462-332478354-agios-erwtas-4.jpg

