Ναταλία Γερμανού: Η απάντηση για το τρέιλερ Πανόπουλου και Λαζάρου

Πρεμιέρα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν έκανε χθες Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου η Ναταλία Γερμανού με την εκπομπή «Καλύτερα Δεν Γίνεται» στον Alpha.

Μετά το τέλος της εκπομπής, η παρουσιάστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες με τους δημοσιογράφους να τη ρωτούν για τον Δημήτρη Πανόπουλο και την Μάρτζυ Λαζάρου και το trailer της εκπομπής τους στον ΣΚΑΪ.

«Εύχομαι σε όλους να έχουμε μια καλή σεζόν, με υγεία, χαρά και ηρεμία. Οι λέξεις είναι του κ. Μπαμπινιώτη, δεν είναι δικές μου, είναι του ελληνικού λεξικού. Επίσης, παιδιά, θα έλεγα να μη δημιουργούμε σήριαλ, χωρίς πρωταγωνιστές. Μην το κάνετε αυτό και μη το συνεχίζετε. Δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχω κανένα σκοπό να συμμετέχω σε αυτό το παιχνίδι. Δεν έχω δει την εκπομπή, δουλεύω non stop τις τελευταίες 20 ημέρες την εκπομπή» απάντησε η Ναταλία Γερμανού.

Όσον αφορά στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε: «Όταν λέμε την φράση “προσωπικά δεδομένα”, αυτό κάτι σημαίνει. Είναι προσωπικά και ιδιωτικά δεδομένα άρα δεν είναι κάτι για δημόσια χρήση. Σαν Ναταλία, σε ανθρώπινο επίπεδο, τον αγαπάω, είμαι δίπλα του και το ξέρει».