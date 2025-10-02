«Θα μας λείψεις» - Η ανάρτηση των Spice Girls για τον θάνατο του χορογράφου Πολ Ρόμπερτς

Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram, οι Spice Girls, αποχαιρέτησαν τον αγαπημένο τους χορογράφο, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 52 ετών.

Το συγκρότημα επέλεξε να δημοσιεύσει φωτογραφίες από την συνεργασία με τον Πολ Ρόμπερτς, τονίζοντας πως: «Η δημιουργικότητά του Πολ, το πάθος και η χαρά του για τη ζωή ήταν εμφανή σε όλες τις συναυλίες μας. Εκτός από απίστευτα ταλαντούχος, ο Πολ ήταν απλά ένας υπέροχος άνθρωπος» και καταλήγει: «Θα μας λείψεις Πολ».

https://www.instagram.com/p/DPN-2uIiD0Y/

Ο Ρόμπερτς συνεργάστηκε με τις Spice Girls στην περιοδεία επανένωσής τους το 2019 καθώς και με άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες όπως One Direction, Χάρι Στάιλς και Κέτι Πέρι.

Για πάνω από 25 χρόνια, ο Ρόμπερτς ήταν μια σημαντική φυσιογνωμία στον κόσμο της χορογραφίας, διαμορφώνοντας χορευτικές φιγούρες για μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Μεταξύ άλλων έχει συνεργαστεί με τη Ντόλι Πάρτον, τον Εντ Σίραν και τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ. Η τελευταία του συνεργασία ήταν αυτή με τον Πιτ Τάουνσεντ στο μπαλέτο του «Quadrophenia».

Ένα από τα αξιομνημόνευμα έργα του ήταν η συνεργασία του με τον Χάρι Στάιλς στη χορογραφία για το μουσικό βίντεο «Treat People With Kindness», στο οποίο συμμετείχε και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Το βίντεο, που γυρίστηκε λίγο πριν από την πανδημία της COVID-19, έγινε σύμβολο ανέμελης χαράς, κάτι που ο Ρόμπερτς απέδωσε στη χημεία μεταξύ του Στάιλς και της Γουόλερ-Μπριτζ.

Διαβάστε επίσης