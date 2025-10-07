Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του MEGA και του MEGA News!

Με το MEGA και το MEGA News, η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON

Newsbomb

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του MEGA και του MEGA News!
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Nova, μέλος της United Group του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η Alter Ego Media, o μεγάλος Όμιλος Media της Ελλάδας, ανακοινώνουν την έναρξη της συνεργασίας τους για τη μετάδοση των καναλιών MEGA και MEGA News μέσω δορυφόρου και μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ.

Από σήμερα όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν το αγαπημένο πρόγραμμα του MEGA (στη θέση 107 μέσω δορυφόρου, θέση 7 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD) και του MEGA News (στη θέση 118 μέσω δορυφόρου, θέση 18 μέσω Internet με δυνατότητα catch-up 7 ημερών και ανάλυση HD) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.

Με το MEGA και το MEGA News, η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON. Το πρώτο ιδιωτικό κανάλι της χώρας έχει ταυτιστεί με τις σειρές μυθοπλασίας που έγραψαν ιστορία, την υπεύθυνη και αδέσμευτη ενημέρωση και την ποιοτική ψυχαγωγία και συνεχίζει την επιτυχή του πορεία, έχοντας στο δυναμικό του δημοσιογράφους και παρουσιαστές πρώτης γραμμής και εισάγοντας διαρκώς νέα και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες.

MEGA

Οι συνδρομητές της Nova θα έχουν εύκολη πρόσβαση μέσω του αποκωδικοποιητή σε όλο του πρόγραμμα του ΜΕGA: Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία δίνουν ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου τον τόνο του νέου προγράμματος με τις εκπομπές «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA» με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη, «LIVE NEWS» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, «MEGA Σαββατοκύριακο» με τον Ντίνο Σιωμόπουλο και τη Στέλλα Γκαντώνα, «Εξελίξεις τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη και «MEGA Stories» με την Δώρα Αναγνωστοπούλου και φυσικά με το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με τη Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και τη Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) στην παρουσίαση και τον Γιάννη Πρετεντέρη στον βασικό σχολιασμό.

Η ψυχαγωγία επανήλθε δυναμικά στην καθημερινότητα με τις εκπομπές «Buongiorno» με την Φαίη Σκορδά, «Χαμογέλα και Πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου, ενώ εντός του Οκτωβρίου αναμένονται το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο και το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη. Η μυθοπλασία έρχεται να συμπληρώσει το τηλεοπτικό παζλ με αγαπημένες, αλλά και νέες και συναρπαστικές ιστορίες, όπως «Η Γη της Ελιάς (Ε' σεζόν)» και το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου. Το MEGA πιστό στην ποιοτική μυθοπλασία ετοιμάζει όμως και νέες συναρπαστικές σειρές που αναμένονται στη συνέχεια της σεζόν: «Μια νύχτα μόνο», «Οι Αθώοι» και «Κάμπινγκ».

MEGA NEWS

Το MEGA News, το 24ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, συνεχίζει δυναμικά τη ροή του προγράμματός του και τη νέα σεζόν. Οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν συνεχή ροή προγράμματος που περιλαμβάνει πρωτότυπες εκπομπές, το ενημερωτικό πρόγραμμα του MEGA και όλα τα μεγάλα γεγονότα, ζωντανά.

Κοινός παρονομαστής των νέων ενημερωτικών παραγωγών είναι η εγκυρότητα στη μετάδοση των γεγονότων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Θέματα από την Πολιτική, την Οικονομία, τον κόσμο του Επιχειρείν, την Ενέργεια, τις Επενδύσεις, την Τεχνολογία, τον Πολιτισμό και την Επιστήμη αναλύονται σε βάθος, με την αξιοπιστία των έμπειρων δημοσιογράφων του MEGA. Επιπλέον, στο πρόγραμμα του MEGA News μεταδίδονται και επιλεγμένες ενημερωτικές εκπομπές από το Αρχείο του MEGA, που έγραψαν Ιστορία.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:20ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Βόλο: Αναζητείται κτηνοτρόφος που απειλούσε να αυτοκτονήσει – Είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς στη μονάδα του

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κεραυνός έπεσε στο εργοτάξιο οικοδομής - Εργάτης έπεσε αναίσθητος στο έδαφος

12:14WHAT THE FACT

Από τις γρήγορες ραδιοεκρήξεις μέχρι τον Πλανήτη 9: Τα 5 τα μυστήρια του διαστήματος

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

12:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δύσκολα στο ντέρμπι «Δικεφάλων» ο Μουκουντί | Το χρονοδιάγραμμα για Ζίνι, Περέιρα

12:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη ο διαβόητος «Φλιτ» με όπλο και ναρκωτικά

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

12:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης: «Δεν μας τρομάζει ο Τσίπρας – Tο έχουμε περάσει, το έχουμε νικήσει»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Αγωνία για Ντέσερς, τι συμβαίνει με Ρενάτο και Πελίστρι

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Θαρραλέα καταγγελία από 15χρονη: Συνελήφθη ο πατέρας της για ενδοοικογενειακή βία στη Χερσόνησο

11:46LIFESTYLE

Μαρίνα Σάττι: «Νομίζω πως θέλω να κάνω ένα διάλειμμα»

11:46LIFESTYLE

Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του MEGA και του MEGA News!

11:41ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Vodafone - Generation Next: Για πρώτη φορά ο κόσμος του STEM διαθέσιμος σε ειδικά σχολεία

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Basketball Champions League: Ξεκίνημα από τη Ρίγα για την ΑΕΚ, εντός έδρας ο Προμηθέας

11:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τελευταία ευκαιρία για όσους θέλουν να τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

11:32LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το HOTΕΛ ΕΛVIRA έκανε ζημιά στον ανταγωνισμό - Τι έγινε με τις σειρές του ALPHA

11:32ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ –Τρεις τραυματίες μία εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

11:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο Αόρατος Επισκέπτης» του Πάουλο Οριόλ στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Ο γιος του Ευάγγελου Αποστολάκη ήταν στους 27 Έλληνες που συνελήφθησαν στο Ισραήλ

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι: Η ανατριχιαστική ιστορία της Ελένης, που είδε το φως του ήλιου μετά από 29 χρόνια!

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι παρά το «πράσινο φως» για τις τοξικολογικές - Τι ζητά

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

11:26Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Πίεση για ΠΑΣΟΚ, κατάρρευση για ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά από κόμμα Τσίπρα - Η εκτίμηση του Μέγαρου Μαξίμου

08:35ΚΟΣΜΟΣ

«Έτσι βυθίστηκε ο Τιτανικός»: Η μαρτυρία επιζώντα από το θρυλικότερο ναυάγιο της Ιστορίας

10:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ο ξανθός με τα σπαστά ελληνικά στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ.- Η σχέση του με τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και η μαρτυρία «κλειδί»

06:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει τον πολιτικό χάρτη η παραίτηση Τσίπρα – Τι σημαίνει για ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ –Οι «εκλεκτοί» που θα στελεχώσουν το νέο κόμμα

08:04ΚΑΙΡΟΣ

Επιστήμονας προειδοποιεί: Το Βόρειο Ρεύμα του Ατλαντικού καταρρέει - Απειλεί να ρίξει την Ευρώπη σε μια «Μικρή Εποχή Παγετώνων»

10:04ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν από την τεχνητή νοημοσύνη

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ακινητοποιήθηκε συρμός στους Αμπελόκηπους – Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Sky News: Πώς ο τρομοκράτης του Μάντσεστερ ριζοσπαστικοποιήθηκε - Ακραία βίντεο, φαντασιώσεις βιασμού και εμμονή με ισλαμική εφαρμογή γνωριμιών

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Νοσοκομείο «Αττικόν»: Χορήγησαν λάθος αντιβιοτικό σε 22χρονη – Συνελήφθησαν δύο νοσηλεύτριες

07:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: «Έχετε μέρος να μείνω;» - Τι είπε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία - «Κλειδί» η κατάθεση του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπακογιάννη για παραίτηση Τσίπρα: «Αυτό ελπίζουν οι φουκαράδες οι Αριστεροί – Να βρουν έναν αρχηγό»

11:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα βρέξει στην Αττική σήμερα - Η πρόγνωση των επόμενων ημερών από την Όλγα Παπαβγούλη

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Ξένος Vlogger τρώει το πιο «βρώμικο» φαγητό της Ινδίας: Αυτό που έπαθε δεν το περίμενε κανείς

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει σήμερα στην Αθήνα

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Diddy ζήτησε προεδρική χάρη από τον Ντόναλντ Τραμπ

14:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγριεύει τις επόμενες ώρες, πότε θα βρέξει στην Αθήνα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ