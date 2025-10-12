Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia»

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Αθηνά New York έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από το reality The Bachelor, όπου κατάφερε να κερδίσει την καρδιά (και το μονόπετρο) του Αλέξη Παππά, στον δεύτερο και μέχρι σήμερα τελευταίο κύκλο.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας