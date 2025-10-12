Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia»
Η Αθηνά New York, γνωστή στο ελληνικό κοινό απ' τη συμμετοχή της στο The Bachelor, το οποίο και είχε κερδίσει, έγινε bodybuilder και συμμετείχε στο διαγωνισμό «Olympia».
Πριν από τέσσερα χρόνια, η Αθηνά New York έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από το reality The Bachelor, όπου κατάφερε να κερδίσει την καρδιά (και το μονόπετρο) του Αλέξη Παππά, στον δεύτερο και μέχρι σήμερα τελευταίο κύκλο.
