Τζόυς Ευείδη: Δεν έχω πρόταση για τηλεόραση, προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου

Η Τζόυς Ευείδη μίλησε για την απουσία της από την τηλεόραση, εξηγώντας πως δεν έχει δεχθεί καμία πρόταση για συμμετοχή σε τηλεοπτική σειρά το τελευταίο διάστημα.

Όπως είπε, δεν το αντιμετωπίζει με παράπονο, αλλά ως μια πραγματικότητα του χώρου. Παρ’ όλα αυτά, παραδέχτηκε πως της λείπει η τηλεόραση και θα ήθελε να επιστρέψει με μια καλή συνεργασία.

«Δεν έχω καμία πρόταση για τηλεόραση, δεν είναι παράπονο, αλλά μια πραγματικότητα. Προφανώς δεν περνάει η μπογιά μου. Προτιμώ να μου κοπεί το χέρι από το να πάρω να ζητήσω δουλειά. Δεν μπορώ. Ντρέπομαι πάρα πολύ», σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο. Το να δουλεύει σε μια τηλεοπτική παραγωγή είναι κάτι που της λείπει. Γι' αυτό θα ήταν πολύ θετική σε μια πρόταση για κάποιο σίριαλ. «Μου λείπει η τηλεόραση, μια καλή δουλειά, με καλούς συναδέλφους, με ωραίο κείμενο. Οι ομαδικές δουλειές μου αρέσουν πολύ», ανέφερε στον ΑΝΤ1.